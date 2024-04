Theo People, nữ diễn viên Amber Heard đã bước sang tuổi 38 vào ngày 22/4, chỉ vài tuần sau khi con gái cô là Oonagh Paige đón sinh nhật lần thứ ba vào ngày 8/4. Thời gian gần đây, Amber Heard hiếm khi bị bắt gặp xuất hiện nơi đông người, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài chạy bộ ở Madrid, Tây Ban Nha.

Trước đó, People đã đưa tin về cuộc sống mới của Amber Heard ở nước ngoài. Chia sẻ với bạn bè, Amber Heard tâm sự, cô cảm thấy "phải rời khỏi nước Mỹ", sau phiên tòa xét xử tội phỉ báng gây tranh cãi của cô với chồng cũ Johnny Depp ở Virginia.

Cuộc sống của Amber Heard thay đổi nhiều sau phán quyết vào tháng 6/2022, phần lớn lợi thế nghiêng về phía Depp. Đó là một kết quả mà Amber Heard gọi là "bước lùi" cho những phụ nữ khác vào thời điểm đó. Kể từ khi phán quyết được ban hành, cô đã đồng ý trả cho Depp 1 triệu đô la trong một thỏa thuận dàn xếp riêng giữa hai người.

Amber Heard chọn sống tĩnh lặng, "chữa lành" hậu kiện tụng

Ban đầu, Amber Heard chuyển đến đảo Mallorca của Tây Ban Nha trước khi định cư ở một khu phố cao cấp của Madrid. Một nguồn tin cho biết, cô chọn Madrid vì muốn có một cuộc sống ưu tiên sự riêng tư, tránh xa những ồn ào tại đảo du lịch Mallorca.

Amber Heard chọn Madrid vì muốn có một cuộc sống ưu tiên sự riêng tư, tránh xa những ồn ào tại đảo du lịch Mallorca. Ảnh: People.

Trong một video lan truyền vào mùa hè năm ngoái, Amber Heard đã trả lời những câu hỏi được các phóng viên địa phương hỏi ngay trên vỉa hè bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi yêu Tây Ban Nha rất nhiều!" Khi họ hỏi cô ấy có dự định ở lại không, cô ấy trả lời: "Vâng, tôi hy vọng vậy. Vâng, tôi thích sống ở đây".

Amber Heard đã trở lại màn ảnh trong bộ phim kinh dị độc lập In the Fire, tham dự Liên hoan phim Taormina ở Sicily vào tháng 6/2023 để quảng bá tác phẩm.

Conor Allyn - đạo diễn của bộ phim chia sẻ, Amber Heard là "một người mẹ tận tụy", người "thực sự giỏi sắp xếp thời gian" cho cô bé Oonagh.

"Cô ấy đang sống một cuộc sống tốt ở Tây Ban Nha với con gái của mình và tìm thấy hạnh phúc theo cách đó. Tôi nghĩ mọi người mang theo sang chấn tâm lý trong một thời gian dài", đạo diễn này nói thêm Amber Heard đã bỏ lại sau lưng các cuộc chiến pháp lý với chồng cũ.

Bài đăng trên Instagram gần đây nhất của Heard là vào ngày 3/1, khi cô ấy chia sẻ những bức ảnh hậu trường trong thời gian tham gia phim "Aquaman and the Lost Kingdom".

Nữ diễn viên hiện không có bất kỳ dự án sắp tới nào được liệt kê trên trang thông tin điện ảnh IMDb. Trước đó, cô xuất hiện trong vai diễn Mera trong phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng "Aquaman and the Lost Kingdom" ra rạp vào tháng 12/2023.

"Sau tất cả thời gian này, Aquaman 2 đã tạo ra sự bùng nổ (xin lỗi, điều này quá dễ). Cảm ơn tất cả người hâm mộ của tôi vì sự ủng hộ và tình yêu to lớn trong sự trở lại Mera. Cảm ơn rất nhiều!", cô chia sẻ.

Amber Heard sinh ngày 22/4/1986 tại Austin, Texas, Hoa Kỳ. Cô được biết đến với các vai diễn trong nhiều bộ phim bom tấn như: "Never Back Down", "Pineapple Express", "Zombieland", "Aquaman" và "Aquaman and the Lost Kingdom".

Amber Heard chọn sống tĩnh lặng, "chữa lành" hậu kiện tụng. Ảnh: IG.

Sự nghiệp diễn xuất của Heard bắt đầu từ những năm 2000 với các vai diễn phụ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Sau đó, cô dần khẳng định tên tuổi với những vai diễn chính trong các bộ phim độc lập và thương mại. Heard được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất đa dạng và nhan sắc thu hút.

Năm 2011, Heard kết hôn với nam diễn viên Johnny Depp sau khi họ gặp nhau trên phim trường "The Rum Diary". Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 3 năm và kết thúc trong ồn ào với những cáo buộc bạo hành gia đình.

Năm 2018, Heard trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia vào vụ kiện tụng với Johnny Depp. Cô cáo buộc Depp bạo hành gia đình, tuy nhiên, Depp phủ nhận những cáo buộc này và kiện Heard tội phỉ báng. Vụ kiện kéo dài nhiều năm và thu hút sự quan tâm của dư luận toàn cầu. Cuối cùng, vào năm 2022, tòa án phán quyết Heard bồi thường cho Depp 15 triệu USD vì tội phỉ báng.