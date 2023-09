An Giang: Thông tin mới vụ cháu bé bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông An Giang: Thông tin mới vụ cháu bé bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông

Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người", liên quan đến vụ ném cháu bé 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông.