Phó Giám đốc Công an Kiên Giang được điều động nhận nhiệm vụ tại Công an An Giang

Tại buổi lễ cũng đã thông báo quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; điều động đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Trần Văn Cung được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: CACC Ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (bên phải) tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Đại tá Trần Văn Cung sinh năm 1970, quê quán huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang chúc mừng và bày tỏ kỳ vọng đồng chí đại tá Trần Văn Cung, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Phát huy sức mạnh của tập thể để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Công an tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.



Ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tặng hoa cho đại tá Bùi Bé Năm và đại tá Nguyễn Nhật Trường. Ảnh: CACC

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đại tá Bùi Bé Năm và đại tá Nguyễn Nhật Trường suốt thời gian qua, đồng thời khẳng định với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, hai đồng chí đã cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, năng động, nhạy bén trong xử lý các mặt công tác, nhất là sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng các đồng chí được điều động. Ảnh: CACC

Ông Lê Văn Nưng bày tỏ mong muốn, trong điều kiện mới, môi trường mới, hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.