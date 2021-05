Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển trái phép 5kg kim loại nghi vàng vào Việt Nam

Sáng 8/5, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang vừa phối hợp với lực lượng Hải quan An Giang phát hiện, bắt giữ một phụ nữ vận chuyển 5 thẻ kim loại nghi là vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

5 thỏi kim loại nghi vàng trọng lượng khoảng 5kg và 1.040.000 Riel trong túi người phụ nữ bị bắt giữ. Cụ thể, thực hiện chuyên án của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, vào lúc 13h55 ngày 7/5, tại khu vực barie số 2, thuộc Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên), tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ một phụ nữ điều khiển 1 xe mô tô hai bánh, biển kiểm soát 67F1- 189.18 đi từ hướng cột mốc 275 về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện. Đối tượng Huỳnh Thị Nguyên cùng tang vật. Qua kiểm tra, người phụ nữ này khai tên Huỳnh Thị Nguyên (SN 1983, cư ngụ tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Bên trong túi da của Nguyên mang trên người có 5 thỏi kim loại màu vàng (nghi là vàng) có in chữ SUISSE 1 KILO GOLD 9999 và METALOR 1 KILO GOLD 9999, trọng lượng khoảng 5kg và 1.040.000 Riel (tiền Campuchia), cùng 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Huỳnh Thị Nguyên khai nhận, vận chuyển thuê 5 thỏi kim loại màu vàng nêu trên là vàng cho một người phụ nữ tên Huôn, người Campuchia, tại cột mốc 275, thuộc khóm Xuân Hòa (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) mang về giao cho bà Sáu Hưởng, thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sau khi nhận tiền và vàng từ bà Huôn, trên đường qua trạm kiểm soát Biên phòng làm thủ tục thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tiến hành mang tang vật là 5 miếng vàng đi giám định. Nếu kết quả giám định là vàng, ước tính khoảng 133 lượng, tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. An Giang: Bắt quả tang vụ vận chuyển 51kg kim loại nghi là vàng trái phép qua biên giới 30/10/2020 21:22

