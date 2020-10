An Giang: Bắt quả tang vụ vận chuyển 51kg kim loại nghi là vàng trái phép qua biên giới

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

Theo thông tin, trưa 30/10, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới, phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ rồi khuân, vác các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ. Phát hiện lực lượng Công an ập đến, các đối tượng liền chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát.

Lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng 2 bao tải và 1 bọc nylon màu đen.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong các bao và bọc nylon trên có chứa nhiều khối kim loại màu vàng trọng lượng khoảng 51kg (nghi là vàng 24kara).

Trần Văn Hải cùng tang vật tại hiện trường.

Tại hiện trường, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời mở rộng điều tra, xác minh, tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang được lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.