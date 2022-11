Sáng 29/11, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an thành phố vừa phát hiện, bắt quả tang Trần Minh Trung (SN 1988) và Trần Văn Tính (SN 1982), cùng trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đang sản xuất thuốc BVTV giả, nhãn hiệu nước ngoài.



Trung (bìa phải)và Tính tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 28/11, Trung cùng Tính đang dán nhãn các chai thành phẩm thuốc BVTV giả về công dụng và các nhãn hiệu nước ngoài tại Lô J1, khu vực chợ Cái Sao, (khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang), thì bị lực lượng công an phường Mỹ Thới phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Long Xuyên bất ngờ kiểm tra bắt quả tang.



Tang vật thu giữ tại hiện trường là những chai, gói thuốc BVTV giả nhiều nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: Tiến Tầm

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 thùng phuy chứa trên 210 lít thuốc BVTV giả chưa kịp đóng chai; 71 chai và 99 gói thuốc BVTV giả thành phẩm nhãn hiệu nước ngoài cùng các nguyên liệu, công cụ, phương tiện và số lượng lớn chai, nắp, bao bì, tem nhãn nước ngoài để làm thuốc BVTV giả.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai nhận: Đã cùng Tính thuê địa điểm trên để sản xuất thuốc BVTV giả từ khoảng đầu tháng 11/2022, mỗi ngày tiêu thụ được từ 1 đến 3 thùng. Nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc BVTV giả được Trung đặt mua trên mạng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.