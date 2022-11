Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, gồm: Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Đoàn ĐBQH, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; ông Trình Lam Sinh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang; ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; đại tá Chau Chắc - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Phan Huỳnh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại TP.Châu Đốc, An Giang chiều 28/11. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước, tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại TP.Châu Đốc, An Giang, chiều 28/11. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri TP.Châu Đốc đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, chủ trương ưu đãi đầu tư cho Khu du lịch quốc gia núi Sam; kêu gọi xúc tiến đầu tư vào TP.Châu Đốc và Khu du lịch này; đề nghị tăng cường thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, tránh gây lãng phí; giá phân bón, xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; sớm triển khai dự án cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc; kêu gọi nhà đầu tư nhà máy xử lý rác thải; cần đầu tư nâng cấp đồng bộ các tuyến đường đi qua tỉnh An Giang.

Đặc biệt, cử tri quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, như giảm tải chi phí mua sách giáo khoa; chế độ, chính sách đối với giáo viên...

Cử tri TP.Châu Đốc phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui khi thấy địa phương ngày càng phát triển khởi sắc, nhất là tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; đồng thời chia sẻ khó khăn đặc thù của địa phương và người dân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, đối với các hạ tầng giao thông quan trọng đã có chủ trương, cần sự triển khai quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của bà con để sớm hoàn thành; tập trung nguồn lực cho vùng kinh tế trọng điểm như TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui khi thấy địa phương ngày càng phát triển khởi sắc, nhất là tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Cẩm

Ghi nhận ý kiến của cử tri về giáo dục, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Trung ương đang đưa ra các phương án phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó có An Giang, sẽ sớm triển khai. Ngành giáo dục địa phương nên chủ động phương án giữ giáo viên, chế độ đãi ngộ đặc thù, phù hợp trước khi có chính sách lớn của Đảng và Nhà nước để giáo viên yên tâm giảng dạy.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị địa phương nhìn một cách đầy đủ về tiềm năng, thế mạnh của TP.Châu Đốc đối với tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL, để có hướng quy hoạch phù hợp, dài hơi, đúng vị thế về văn hóa, lịch sử; xứng tầm đô thị đẹp, năng động, thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 28/11. Ảnh: Hồng Cẩm

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.