An Giang: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Chiều 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Huỳnh Trúc Vi (SN 1992, trú tại khóm 7, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".