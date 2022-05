Hàng loạt doanh nghiệp trốn thuế hàng trăm tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh An Giang nói gì?

Những vụ trốn thuế "khủng" tại An Giang

Mới đây nhất, vào ngày 23/4 sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường (tức Cường Cát) về tội "trốn thuế" đã thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Phú Cường. Ảnh: CACC

Bằng thủ đoạn trực tiếp quản lý, điều hành 4 công ty kinh doanh mua bán cát, thông qua 2 số tài khoản cá nhân của mình từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã giao dịch số tiền mua bán cát là hơn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên Cường đã không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và không kê khai nộp thuế số tiền này. Căn cứ kết quả giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang bị can Cường đã trốn thuế với số tiền trên 19 tỷ đồng.

Một vụ án thu hút người quan tâm khác là vụ "Sản xuất, buôn bán hàng giả" của đối tượng Trần Trí Mãnh (đối tượng chi 20 tỷ đồng để "điều động" Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác).

Đối tượng Trần Trí Mãnh. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan Điều tra Công an tỉnh An Giang, sau khi khởi tố bị can Trần Trí Mãnh về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ từ năm 2018 đến tháng 3/2021 thông qua các hoạt động kinh doanh của mình Mãnh đã không kê khai nộp thuế theo quy định số tiền trên 161 tỷ đồng, trong đó cơ quan Thuế đã xác định bị can Mãnh đã trốn thuế số tiền gần 49 tỷ đồng.

Nổi cộm nhất là vụ án liên quan đến "bà trùm" buôn lậu Mười Tường (Nguyễn Thị Kim Hạnh). Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiếp tục làm rõ thêm hành vi trốn thuế của Mười Tường. Với thủ đoạn lập ra nhiều công ty, cơ sở kinh doanh với các lĩnh vực khác nhau, từ năm 2010 đến năm 2020, "bà trùm" Mười Tường đã không thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định với tổng số tiền là hơn 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đọc Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường). Ảnh: CACC

Ngoài ra, một số tiệm vàng trên địa bàn TP.Châu Đốc có tham gia đường dây buôn lậu của Mười Tường, Cơ quan điều tra cũng đã xác định các tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế, như: Tiệm vàng Trương Hưng từ năm 2014 đến năm 2020 không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng; tiệm vàng Trương Liêm từ năm 2014 đến năm 2020 không kê khai nộp thuế theo quy định tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng...

Hiện cơ quan Thuế cũng đang khẩn trương xác định số tiền Mười Tường và các tiệm vàng này đã trốn thuế có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đọc Quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: CACC

Tương tự, sau khi triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh trái phép ngoại tệ xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên, do đối tượng Nguyễn Thanh Bình cầm đầu vào tháng 1/2022, cơ quan điều tra đã tiếp tục mở rộng vụ án. Kết quả điều tra từ năm 2015 đến 2020, riêng hoạt động buôn bán vàng bị can Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế số tiền là 339 tỷ đồng. Bước đầu xác định số tiền trốn thuế của bị can Bình là gần 90 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh An Giang nói gì?

Trước hàng loạt vụ án trốn thuế liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian quan, với số tiền không kê khai hàng nghìn tỷ đồng và trốn thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng, dư luận đặt vấn đề vai trò, trách nhiệm của ngành thuế tỉnh An Giang trong thời gian qua như thế nào? Và có hay không việc có cán bộ ngành thuế "tiếp tay" cho doanh nghiệp trốn thuế?

Phóng viên Dân Việt đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Phạm Văn Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang về vấn đề này.

Ông Phạm Văn Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang trao đổi với phóng viên sáng ngày 5/5. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo ông Dũng cho biết, thời gian qua công an phá các vụ án trốn thuế từ những vụ hàng lậu, hàng cấm (vàng, USD, cát) nên số tiền giao dịch các doanh nghiệp không vô sổ sách kế toán, thanh toán không vào tài khoản đã đăng ký mà thông qua một tài khoản khác (người thân đứng tên), chứ không phải tài khoản chủ doanh nghiệp đã đăng ký.

Trong khi đó chức năng của ngành thuế là thu thập, đối chiếu thông tin liên quan tới doanh nghiệp chủ yếu từ ngân hàng thông qua tài khoản doanh nghiệp có đăng ký và doanh nghiệp có mã số thuế, ngành thuế không có chức năng điều tra.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Nguyên. Ảnh. CACC

Do đó thời gian qua ngành thuế đã phối hợp với công an, trong quá trình thanh kiểm tra ngành thuế cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ qua công an điều tra xử lý. Đây là vấn đề ngành thuế cần suy nghĩ!

"Về dư luận xã hội đặt vấn đề vai trò, trách nhiệm của cơ quan thuế tỉnh An Giang thời gian qua chúng tôi cũng theo dõi, suy nghĩ và lo lắng Trung ương đánh giá vai trò quản lý như thế nào? Nhưng thật sự phân tích chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của ngành thì chúng tôi không có chức năng điều tra. Chính vì thế thời gian quan Bộ Tài chính có đề xuất Quốc hội cho cơ quan thuế chức năng điều tra thu thập thông tin ban đầu.



Nhiều lúc cơ quan thuế mời doanh nghiệp nhưng họ không đến, phải công an mời thì họ mới đến nên bắt buộc ngành thuế phải phối hợp với công an"- ông Dũng nói.

Còn về dư luận đặt vấn đề có hay không việc có cán bộ ngành thuế "tiếp tay" cho doanh nghiệp trốn thuế? Ông Dũng cho biết hiện nay chưa có chứng cứ nào nói cán bộ thuế "tiếp tay" doanh nghiệp trốn thuế. Hiện nay trốn thuế chủ yếu là các mặt hàng lậu, hàng cấm, ngành thuế rất khó kiểm tra được!