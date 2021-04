An Giang: Biến thứ vật liệu không tưởng thành những kiệt tác nghệ thuật độc nhất vô nhị giá bạc triệu

Tranh đá Bảy Núi

Tại tỉnh An Giang, chủ yếu là đá granite, dùng trong xây dựng. Cũng chính điều này đã thôi thúc thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Hoàng Nam (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tạo ra những bức tranh đá đầy tính nghệ thuật từ chính loại đá của An Giang.

Thầy giáo Nam đã phải trải qua quá trình tự nghiên cứu và sáng tạo trong nhiều năm. Từ những phiến đá granite gồ ghề đã trở thành những bức tranh đá độc đáo.

Vốn là người đam mê nghệ thuật nhưng ở với hội họa thầy giáo Nam là người "ngoại đạo". Nhưng với khả năng thiên bẩm, khi ông mang đá "hóa" tranh lại tạo nên những tác phẩm sống động.

Sau nhiều năm mày mò tìm hiểu và nghiên cứu, thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Hoàng Nam đã có trong tay bộ sưu tập tranh đá độc đáo. Ảnh: M.A.

Theo ông Nam, từ năm 2005-2008, ông loay hoay thử nghiệm. Mãi đến năm 2008, ông mới cho ra những bức tranh đầu tiên của mình. Ông gọi dòng tranh này là tranh trắng đen, bởi đá granite không có nhiều màu.



"Tôi tìm những loại đá nào phù hợp với màu sắc trắng đen như thế này. Nguyên liệu tìm các mỏ đá trên Bảy Núi, mỏ đá Nhà Bàng, Tịnh Biên. Tôi tìm những viên đá thuần 1 màu đem về. Sau đó tôi đập, giã nhỏ ra, rồi sàng ra các kích cỡ hạt khác nhau. Sau đó, đem những hạt đá đó đi vệ sinh sạch sẽ và thu được các màu đá như mong muốn", ông Nam chia sẻ.

Những viên đá thô sơ qua bàn tay của thầy giáo Nam trở thành vật liệu lạ. Ảnh: M.A.

Đá Granite ở tỉnh An Giang không có lợi thế về màu sắc, đơn thuần chỉ với hai với 2 gam màu đen trắng. Cứ ngỡ là điều bất lợi, nhưng lại hóa đặc biệt. Vì trên nền đen trắng, bức tranh đá mới toát lên nét dung dị, chân thực rất đặc biệt.

Những bức tranh đá độc đáo

Khi bắt đầu làm tranh, những hạt đá sẽ được thầy giáo Nam xếp thành những đường nét sáng - tối trên nền bức vẽ do chính ông phác họa. Những hạt đá lớn được dùng làm nền, những hạt nhỏ dùng vào điểm chi tiết của bức tranh. Còn những hạt mịn màu xám dùng để kết nối chuyển tiếp giữa 2 mảng màu sáng - tối.

Qua nhiều công đoạn, ông Nam có trong tay chất liệu là những hạt đá li ti để làm tranh đá. Ảnh: M.A.

Và dù tỉ mỉ bố trí những hạt đá thành hình một bức tranh vẫn chưa thể gọi là thành công. Bởi công đoàn đổ keo cuối cùng để cố định đá bị thất bại thì xem như bỏ đi một bức tranh đá.

"Các chi tiết xác định 1 cách chắc chắn, cố định để sau đó không bị lẫn lộn với nhau. Bởi khi cố định keo là mình không thể sửa được, muốn sửa phải đục ra toàn bộ", ông Nam cho hay.

Việc làm tranh đá đòi hỏi người nghệ sỹ phải có sự tỉ mỉ. Ảnh: M.A.

Thầy giáo Nam là tay ngang khi đến với hội họa. Nhưng nhờ sự nỗ lực trong nhiều năm liền giúp thầy giáo dạy nhạc có nhiều bức tranh đẹp. Thầy giáo Nam có trên 150 bức tranh đá đủ các thể loại: Chân dung, phong cảnh, hay tranh chữ... Các bức tranh đá này đều rất sinh động, mang đậm nét đẹp vùng quê Nam Bộ.

Những bức tranh đá do ông sáng tác, ông đặt bằng một cái tên chung là tranh đá Bảy Núi. Với ông đó là cái tên gần gũi như tính cách người dân vùng Bảy Núi.

Sau nhiều năm sáng tạo, thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Hoàng Nam có trong tay những bức tranh đá vô cùng sống động và độc nhất vô nhị. Ảnh: M.A.

Theo thầy giáo Nam, ông mong muốn đóng góp vào sự đa dạng của văn hóa địa phương. Ông hy vọng dòng tranh đá được người nơi khác biết đến khi du lịch ở An Giang. Dù chỉ làm bằng chất liệu phổ thông, nhưng độ bền của tranh đá không thua kém những loại tranh khác. Hiện những bức tranh đá của thầy giáo này có giá từ vài triệu, đến vài chục triệu một bức.