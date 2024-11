An Giang: Công an vào cuộc xác minh vụ thiếu nữ bị bạn đánh hội đồng, lột đồ gây phẫn nộ An Giang: Công an vào cuộc xác minh vụ thiếu nữ bị bạn đánh hội đồng, lột đồ gây phẫn nộ

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên (cả nam và nữ) được cho là ở An Giang, dùng cây, nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu một thiếu nữ, sau đó lột quần áo, quay clip... gây bức xúc dư luận.