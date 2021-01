An Giang: Đưa 28 sản phẩm OCOP phần lớn là đặc sản đến tay người tiêu dùng

Tối ngày 8/1, tại TP.Long Xuyên, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng các Sở ngành tỉnh An Giang tổ chức khai mạc "Sự kiện sản phẩm OCOP đồng hành cùng người tiêu dùng tỉnh An Giang năm 2021".

Sự kiện với quy mô trên 50 gian hàng, của các doanh nghiệp An Giang đạt giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu, khởi nghiệp, đặc sản địa phương An Giang, diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 10/1.

Sự kiện sản phẩm OCOP đồng hành cùng người tiêu dùng tỉnh An Giang năm 2021 nhằm quảng bá, giới thiệu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiềm năng thế mạnh của tỉnh An Giang Đây là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiềm năng thế mạnh của tỉnh An Giang, góp phần tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân... Hoạt động này còn đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP và hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác hoàn thành chỉ tiêu chất lượng, nhãn hiệu của từng sản phẩm làm ra... Theo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết: Tính đến cuối tháng 12/2020, tỉnh An Giang đã có 37 sản phẩm được đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao đến từ 28 chủ thể gồm: 12 hộ sản xuất kinh doanh, 13 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã.

Tính đến cuối tháng 12/2020, tỉnh An Giang đã có 37 sản phẩm được đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao Các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao như: Cá Linh kho mía, mắm cá Linh chưng, đường thốt nốt sệt Palmania, sản phẩm tương hột, bánh hạnh nhân, nước màu thốt nốt nguyên chất, đường thốt nốt (dạng bột) MOUN7AINS, đường thốt nốt cô đặc MOUN7AINS, rượu vang thốt nốt 12%VOL, tranh lá thốt nốt... Hiện An Giang đã có 5 sản phẩm rất đặc trưng từ gạo và đường thốt nốt đang đề nghị Trung ương đánh giá công nhận cho 2 doanh nghiệp đạt OCOP 5 sao . Sự kiện thu hút rất nhiều người tiêu dùng đến tham quan

