An Giang tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam. Tại An Giang, nhiều đối tượng đã lợi dụng tuyến biên giới có địa hình phức tạp để tổ chức hoạt động phạm tội, nhất là số đối tượng buôn lậu, vận chuyển ma túy hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ ra quân.



Đặc biệt là việc công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập ở nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia, tìm cách trốn về Việt Nam qua biên giới An Giang, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với số lượng dự báo sẽ rất cao, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào nước ta nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Xuất phát từ tình hình trên, 3 lực lượng gồm công an, quân sự, biên phòng tỉnh đã tiến hành khảo sát, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, bao gồm cán bộ, chiến sĩ, dân quân, thanh niên, phụ nữ và công nhân viên thuộc lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hải quan, đoàn thanh niên và hội phụ nữ tỉnh.

Đợt tăng cường quân số lần này với nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện, hoặc có hành vi tiếp tay, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên khu vực biên giới nắm chắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xã hội địa phương, không lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh; vận động nhân dân cùng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và đầy khó khăn. Giám đốc công an tỉnh mong muốn các đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xem đây là mệnh lệnh, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân đối với xã hội.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng 20.000 khẩu trang y tế cho lực lượng tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Tại buổi lễ, công an tỉnh và Tỉnh đoàn An Giang đã vận động, trao tặng 20.000 khẩu trang y tế và 50 triệu đồng cho lực lượng tăng cường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã biểu dương tinh thần của các lực lượng khi chủ động tham mưu và xung kích tham gia hoạt động ý nghĩa lần này.

"Mong rằng các lực lượng sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác phối hợp một cách nhịp nhàng, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, đảm bảo tốt an ninh biên giới với mục tiêu cùng nhau đảm bảo làm tốt công tác phòng chống tội phạm, kiểm soát người qua lại biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới An Giang, đảm bảo người dân vui xuân, đón Tết an toàn", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.