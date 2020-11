An Giang: Dùng 25.000 đồng để dụ dỗ bé gái 10 tuổi quan hệ, 3 yêu râu xanh sa lưới

Sáng 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1999, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Phan Thanh Bảo (sinh năm 1999, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Quí (sinh năm 2006, trú tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), nhưng đối tượng đã được gia đình bảo lãnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 1/11, Nguyễn Văn Sơn đang dọn dẹp bàn ghế tại khu vực công viên thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới thì gặp Phan Thanh Bảo, Nguyễn Văn Quí và bé gái (sinh năm 2010, trú tại huyện Chợ Mới). Đối tượng Nguyễn Văn Sơn. Khoảng 15 phút sau, Sơn cùng Bảo, Quí và bé gái, rủ nhau đến phòng trọ nơi Sơn thuê tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, để uống rượu. Trong lúc uống rượu, Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái này.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi uống hết khoảng 0,5 lít rượu, cả nhóm nghỉ. Sơn cặp cổ bé gái bước ra khỏi phòng trọ nói: "Cho anh quan hệ, anh cho tiền chơi game", thì bé đồng ý. Đối tượng Phan Thanh Bảo. Cả nhóm đi ra khỏi nhà trọ, khi đến khu đất trống vắng người qua lại, Sơn đưa cho bé gái 25.000 đồng, rồi thực hiện hành vi giao cấu với bé. Thực hiện xong, Sơn vừa đi ra, Quí và Bảo lần lượt thay nhau đi vào thực hiện hành vi giao cấu với bé. Sau đó, cả nhóm quay về phòng trọ của Sơn ngủ. Đến khoảng 18h ngày 2/11, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Sơn cùng Bảo và Quí đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.