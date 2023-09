An Giang: Kỷ luật 22 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Châu Đốc An Giang: Kỷ luật 22 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Châu Đốc

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) vừa xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.Châu Đốc và 22 người là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TP.Châu Đốc.