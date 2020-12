An Giang: Tài xế chở bệnh nhân 1440 có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19

Theo đó bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết đã nhận được mẫu thử Covid- 19 của tài xế M.V.T, người đã chở bệnh nhân 1440 từ huyện An Phú, được lấy mẫu thử tại Sóc Trăng, mẫu thử đã gửi viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Kết quả mẫu thử lần 1 tại bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đã có kết quả âm tính.

Ngày 27/12, sau khi có thông tin bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ cửa khẩu Long Bình, UBND tỉnh An Giang đã họp khẩn chỉ đạo phòng, chống covid- 19.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27/12 sau khi bệnh nhân 1440 đổi lời khai nhập cảnh trái phép từ cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (không phải từ Tây Ninh), UBND tỉnh An Giang đã họp khẩn chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng để truy vết, khoanh vùng các đối tượng có tiếp xúc gần với tài xế này.

Song song đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện An Phú với các đơn vị liên quan tiến hành khoanh vùng, truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với tài xế M.V.T và hiện nay đã xác định được 15 trường hợp là F2 của tài xế này, được đưa đi cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm.