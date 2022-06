An Giang: Thiếu niên bị bắt vì "yêu" bạn gái "nhí" quen qua mạng xã hội

Sáng 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thành Trọng (SN 2006, cư trú ấp Hòa Phú 2, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Lê Thành Trọng khai nhận hành vi của mình với cán bộ điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lê Thành Trọng và em N.T.T.V (SN 2009, cư trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) quen biết nhau thông qua mạng xã hội, và nảy sinh tình cảm yêu thương nhau. Khoảng tháng 2 đến tháng 5/2022, Trọng và V. nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà của một người bạn tên P, thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Tại đây, Trọng và V. đã 2 lần quan hệ tình dục với nhau. Đến ngày 10/5, nhận thấy dấu hiệu bất thường của con gái, nên bà H.T.N, sinh năm 1982 ( là mẹ của V.) gặng hỏi thì mới hay con gái mình bị xâm hại. Sau đó, bà N. đã làm đơn tố cáo Lê Thành Trọng đến cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Lê Thành Trọng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.