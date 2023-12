An ninh Nga phá vỡ mạng lưới đặc vụ Ukraine âm mưu ám sát ở Crimea

Các sĩ quan của SBU, cơ quan phản gián của Ukraine. Nguồn Twitter

Theo Reuters, FSB cho biết các mục tiêu bao gồm người đứng đầu Crimea do Moscow bổ nhiệm, Sergei Aksyonov, và một cựu thành viên quốc hội Ukraine thân Nga, Oleg Tsaryov .

Tsaryov sống sót dù bị bắn hai phát trong một cuộc tấn công hồi tháng 10 ở Crimea. Một nguồn tin trong cơ quan tình báo SBU của Ukraine nói với Reuters vào thời điểm đó rằng vụ xả súng là một hoạt động của SBU.

FSB cho biết mạng lưới của Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng trên bán đảo. Cơ quan này cho biết họ đã tìm thấy các kho vũ khí và chất nổ, đồng thời bắt giữ 18 "đặc vụ và đồng phạm của lực lượng đặc biệt Ukraine".

Trong diễn biến khác, Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa JD Vance cho rằng, Mỹ cần phải chấp nhận rằng Ukraine sẽ "nhượng lại một số lãnh thổ" cho Nga và chấm dứt xung đột. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng việc ngừng giao tranh là vì lợi ích của cả Mỹ và Ukraine.

Nói chuyện với Jake Tapper của CNN trong chương trình State of the Union hôm Chủ nhật, nhà lập pháp này giải thích lý do tại sao ông phản đối viện trợ bổ sung cho Ukraine, nói rằng rất khó có khả năng Kiev có thể chế ngự Nga và thu hồi được đất đai đã mất, cũng như các điều kiện tài chính và quân sự tiếp theo mà hỗ trợ sẽ chỉ kéo dài xung đột.

"61 tỷ USD sẽ làm được gì mà 100 tỷ USD thì không?", Vance hỏi và nói thêm rằng "tất cả những người có đầu óc" đều biết rằng xung đột sẽ kết thúc bằng đàm phán.

"Ý tưởng cho rằng Ukraine sẽ ném Nga trở lại đường biên giới năm 1991 là vô lý. Không ai thực sự tin vào điều đó", ông nói.