Cờ Nga tung bay trên thành trì lớn của Ukraine

Hình ảnh cờ Nga ở thành trì Maryinka được cắt từ clip. Nguồn RT

Các lực lượng Nga đã treo cờ nước này ở ngoại ô Maryinka, một thị trấn trọng điểm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) phía tây thành phố Donetsk và là thành trì lớn của Ukraine.

Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái mà RT thu được hôm Chủ nhật (10/12) cho thấy hai quân nhân Nga đang treo lá cờ của đất nước, được trang trí bằng quốc huy, tại con đường vòng quanh thị trấn ở vùng ngoại ô phía tây. Hồ lớn ở Maryinka, bị một con đập chia đôi, được nhìn thấy ở hậu cảnh. Con đập chính thức là điểm cực tây của thị trấn, đánh dấu biên giới của nó.

Quân đội Kiev được cho là vẫn đang kiểm soát một số tòa nhà hoặc tàn tích ở phía tây Maryinka. Các đơn vị Nga hiện đang củng cố các vị trí của họ trong thị trấn, trong khi quân đội Ukraine đang cố gắng phá vỡ các nỗ lực bằng hỏa lực súng cối và súng phóng lựu tự động.

Maryinka là một trong những điểm then chốt do Ukraine nắm giữ, do có vị trí địa lý nằm gần thành phố Donetsk, vị trí thực chất là vùng ngoại ô cực tây của thành phố. Thị trấn này đã là nơi giao tranh trong gần một thập kỷ - đầu tiên là giữa phiến quân Donbass và lực lượng Kiev, và bây giờ là giữa quân đội Nga và Ukraine. Phần lớn khu vực đã trở thành đống đổ nát, không còn tòa nhà nào còn nguyên vẹn.

Ngoài việc là thành trì chính của các đơn vị Ukraine ở khu vực Donetsk, Maryinka còn đóng vai trò là một trong những điểm tổ chức quan trọng cho các cuộc tấn công vào chính Donetsk. Thành phố này đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa bừa bãi gần như hàng ngày của lực lượng Ukraine.

Cuộc tranh giành Maryinka ngày càng gay gắt trong những tháng gần đây, khi lực lượng Nga chiếm giữ nhiều vị trí then chốt trong thị trấn. Đầu tháng này, truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 95% thị trấn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay vẫn chưa chính thức công bố giải phóng thị trấn DPR.