Nghi phạm đã bị giam giữ ở Ba Lan. Ảnh minh hoạ RIA

Theo RIA, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) và văn phòng Tổng công tố Ukraine, cùng với các quan chức thực thi pháp luật Ba Lan, đã vạch trần một vụ ám sát Vladimir Zelensky. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, người bị bắt đã chuyển thông tin về an ninh của sân bay Rzeszow-Jasionka của Ba Lan, nơi được cho là đã giúp đỡ trong vụ ám sát Zelensky trong chuyến thăm đất nước này của ông.

Theo SBU, nghi phạm đã bị giam giữ ở Ba Lan, văn phòng công tố nước cộng hòa đã buộc tội anh ta với cáo buộc "sẵn sàng hành động có lợi cho cơ quan tình báo nước ngoài". Người đàn ông này đang bị giam giữ và cuộc điều tra vẫn tiếp tục.