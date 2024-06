Gần đây, nữ diễn viên Angelababy đã thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện tại một sự kiện ở Trung Quốc. Khoác lên mình chiếc áo hai dây, cô để lộ thân hình mảnh mai đến mức phần ngực gầy trơ xương, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô.



Sự nghiệp của Angelababy đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sau nghi vấn bị cấm sóng vì tham dự buổi diễn tại câu lạc bộ thoát y ở Paris. Điều này càng làm tăng sự chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô khi hình ảnh do phóng viên chụp tại sự kiện khác xa so với những bức ảnh hoàn hảo do công ty quản lý đăng tải. Người hâm mộ đã bày tỏ mối quan ngại và khuyên nữ diễn viên nên chú trọng hơn đến sức khỏe thay vì chạy theo tiêu chuẩn "gầy mới đẹp".

Angelababy khiến fan lo lắng vì thân hình gầy gò

Hình ảnh gầy gò của Angelababy khiến fan lo lắng. Ảnh: Weibo.

Những bình luận dưới bài đăng của Angelababy phản ánh rõ ràng sự lo lắng của công chúng: "Cô ấy vẫn xinh đẹp nhưng gầy quá, trông rất thiếu sức sống", "Cô ấy nên tăng cân một chút sẽ đẹp hơn", "Tôi không ủng hộ trào lưu "gầy mới đẹp". Tôi vẫn thích Angelababy trước đây hơn".

Angelababy, tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989, đã nổi tiếng trong vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Với vẻ đẹp lai giữa Đức và Trung Quốc, cô từng được coi là biểu tượng sắc đẹp của thế hệ diễn viên 8X. Sự nghiệp của Angelababy trải dài trong cả lĩnh vực điện ảnh và thời trang.

Năm 2015, Angelababy kết hôn với tài tử Huỳnh Hiểu Minh và có một con trai. Cuộc hôn nhân này không chỉ mang lại hạnh phúc gia đình mà còn hỗ trợ đáng kể cho sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, sau khi ly hôn vào năm 2022, sự nghiệp của Angelababy đã gặp không ít trắc trở. Truyền thông Trung Quốc cho rằng sự thiếu hỗ trợ từ Huỳnh Hiểu Minh là một phần nguyên nhân khiến sự nghiệp diễn xuất của cô đi xuống.

Năm 2023, hai bộ phim "Trần duyên" và "Mộ sắc tâm ước" của Angelababy đều thất bại, không để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Khả năng diễn xuất của cô bị chỉ trích bởi các nhà phê bình và khán giả, thậm chí có ý kiến cho rằng Angelababy nên trở lại công việc người mẫu và tham gia các chương trình giải trí thay vì tiếp tục đóng phim.

Angelababy gặp khó khăn trong sự nghiệp vì scandal đi xem Lisa múa khoả thân tại Paris, Pháp. Ảnh: Sina.

Không chỉ gặp khó khăn trong sự nghiệp, Angelababy còn đối mặt với sự tẩy chay và án phạt từ cơ quan chức năng sau nghi vấn tham dự buổi trình diễn thoát y của Lisa (Blackpink) tại Paris vào tháng 9 năm ngoái. Mặc dù câu lạc bộ đã phủ nhận sự tham gia của cô, nhưng công chúng vẫn nghi ngờ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Angelababy.

Angelababy đã phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội Trung Quốc từ tháng 9/2023. Mãi đến tháng 3 năm nay, cô mới được xem là thoát án phạt và dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng vẫn chưa mấy tích cực.

Để tìm lại chỗ đứng, Angelababy đang nỗ lực mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường khác nhau. Tuy nhiên, theo tờ QQ, từ khi thông báo tái xuất đến cuối tháng 2, cô chỉ tham gia chưa đến 10 sự kiện giải trí ở Trung Quốc. Thậm chí, có tin đồn rằng cô phải bỏ tiền mua vé tham dự các sự kiện quốc tế để hâm nóng tên tuổi.

Hiện tại, hy vọng của Angelababy đang đặt vào bộ phim cổ trang "Tương tư lệnh" đóng cùng Tống Uy Long. Bộ phim đã qua kiểm duyệt và được kỳ vọng sẽ là bàn đạp giúp nữ diễn viên lấy lại hào quang đã mất. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Angelababy hy vọng sẽ chinh phục lại trái tim của khán giả và khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí.