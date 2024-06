Nam diễn viên người Anh Jude Law mới đây đã chia sẻ về lý do anh từ chối cơ hội trở thành Superman - Siêu nhân trên màn ảnh rộng. Đây là một vai diễn mang tính biểu tượng trong thế giới điện ảnh.

Trong buổi phỏng vấn trên podcast The Discourse của The Playlist, Law đã hồi tưởng lại quá trình đàm phán cho vai diễn này trong một dự án phim Superman do Brett Ratner đạo diễn. "Đúng là có sự trao đổi, đàm phán về việc này. Nhưng tôi luôn từ chối vì cảm thấy không phù hợp", Law xác nhận.

Mặc dù đã từng hóa thân vào các nhân vật giả tưởng như Yon-Rogg trong "Captain Marvel" và Albus Dumbledore thời trẻ trong loạt phim "Fantastic Beasts", Law cảm thấy vai Superman là "một bước quá xa". Anh giải thích thêm: "Khi đó, Brett Ratner sẽ là đạo diễn. Họ còn chưa có kịch bản, nếu tôi nhớ không nhầm".

Hai tài tử "hụt vai" Superman: Người từ chối, kẻ bị "đuổi" không thương tiếc vì lý do bất ngờ

Jude Law từ chối vai diễn Superman vì cảm thấy không phù hợp. Ảnh: THR.

Law cũng tiết lộ rằng, anh đã được mời thử bộ đồ Superman, nhưng điều đó không đủ để thuyết phục anh nhận vai. "Họ mang bộ đồ đến cho tôi. Họ nghĩ: "Điều này có thể làm anh đổi ý". Nó không phải bộ đồ của Reeve (Christopher Reeve, người từng đóng vai Superman). Nhìn nó gai góc hơn nhiều", Law kể lại. Sau khi thử bộ đồ và nhìn mình trong gương, Law nhận ra rằng vai diễn này không dành cho anh.

Tương tự Jude Law, diễn viên Matt Bomer gần đây đã tiết lộ rằng, anh từng "hụt" vai chính trong bộ phim Superman Flyby, dự kiến ra mắt năm 2003, vì lý do liên quan đến giới tính của mình. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Awards Chatter của Hollywood Reporter, Bomer chia sẻ rằng, anh đã được lựa chọn bởi đạo diễn cho vai diễn này và đã ký hợp đồng tham gia ba bộ phim với Warner Bros.

Bomer cho biết: "Có vẻ như tôi là lựa chọn của đạo diễn cho vai diễn này. Tôi đã ký hợp đồng ba bộ phim với Warner Bros". Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Khi được hỏi, liệu xu hướng tình dục của mình có ảnh hưởng đến việc được chọn vai, Bomer thẳng thắn trả lời: "Chắc chắn rồi. Đó là thời điểm trong ngành công nghiệp khi những điều như vậy vẫn có thể được sử dụng để chống lại bạn. Làm thế nào, tại sao và ai đã "tố" tôi, tôi không biết".

Matt Bomer (46 tuổi) đã công khai xu hướng tình dục của mình vào năm 2012 khi anh cảm ơn chồng và các con trong một bài phát biểu nhận giải. Điều này cho thấy sự kỳ thị và định kiến về xu hướng tình dục trong ngành công nghiệp giải trí vẫn rất thịnh hành vào đầu thập kỷ trước.

Bomer đã bị loại ra khỏi vai diễn thường xuyên của mình trong loạt phim CBS "Guiding Light" vì quá chắc chắn sẽ vào vai Superman. "Tôi đã tham gia một buổi casting cho vai Superman, điều này bỗng dưng biến thành một trải nghiệm thử vai kéo dài một tháng, nơi tôi thử vai lần này đến lần khác. Trong "Guiding Light", phần mới xuất hiện một kẻ giết người, vì vậy nhà sản xuất điều hành rất tử tế, muốn giải phóng tôi trong trường hợp vai diễn Superman thành hiện thực", nam diễn viên nói.

"Superman: Flyby" dự định được đạo diễn bởi JJ Abrams, cuối cùng đã bị hủy bỏ để nhường chỗ cho "Superman Returns" của Bryan Singer, phát hành năm 2006 với sự tham gia của Brandon Routh. Đây không phải là lần đầu tiên một dự án về Superman bị bỏ dở.

Henry Cavill đã định nghĩa lại hình mẫu Superman trên màn ảnh rộng. Ảnh: DC.

Dù không thể trở thành Superman nhưng Matt Bomer vẫn có một sự nghiệp đáng nể. Anh nổi tiếng qua loạt phim truyền hình "All My Children" và thu hút sự chú ý toàn cầu trong bộ phim "Magic Mike" năm 2012. Các phim khác của anh bao gồm: "The Nice Guys" và "The Normal Heart".



Quyết định từ chối vai Superman của Jude Law và Matt Bomer đã đưa hai nam diễn viên này vào danh sách những diễn viên suýt trở thành "Người đàn ông thép", bao gồm cả Nicolas Cage. Vai diễn này cuối cùng đã thuộc về Henry Cavill, người đã thể hiện Superman từ năm 2013 đến năm 2022.

Đạo diễn James Gunn đang chuẩn bị khởi động lại loạt phim Superman với dự án "Superman: Legacy", dự kiến ra mắt vào mùa hè năm tới, với sự tham gia của David Corenswet và Rachel Brosnahan. Điều này đánh dấu một chương mới trong câu chuyện dài của Superman trên màn ảnh rộng, hy vọng sẽ mang lại sự mới mẻ và sáng tạo cho nhân vật biểu tượng này.