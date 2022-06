Angelina Jolie trở lại làm đạo diễn

Angelina Jolie sẽ đạo diễn một bộ phim mới mang tên Without Blood, với sự tham gia của nữ diễn viên Salma Hayek. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar lần đầu ra mắt trong vai trò đạo diễn vào năm 2011 với bộ phim chiến tranh lãng mạn In the Land of Blood and Honey, đóng cùng Goran Kostić và Zana Marjanović.

Salma Hayek (ngoài cùng bên trái) và Angelina Jolie (thứ 3 từ trái sang). (Ảnh: Variety)

Kể từ đó, Angelina Jolie tiếp tục đạo diễn thêm ba bộ phim: Unbroken, First They Killed My Father và bộ phim lãng mạn năm 2015 By the Sea, có sự góp mặt của cô cùng với chồng cũ Brad Pitt.

Tạm dừng công việc đạo diễn từ năm 2017, Jolie đã thu hút được sự quan tâm nhờ vai diễn Thena trong bộ phim Eternals của Marvel vào năm ngoái. Trong phim, cô đóng vai chính cùng Salma Hayek, người đóng vai Ajak.

Vào tháng 3/2022, có thông tin tiết lộ rằng Angelina Jolie đã ký hợp đồng ba năm với Fremantle và được chỉ định đạo diễn Without Blood, dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất nước Ý của Alessandro Baricco. Câu chuyện gốc kể về Nina, mất gia đình từ năm bốn tuổi vì chiến tranh. Đến tuổi 50, cô gặp lại ân nhân tha mạng cho mình và hồi tưởng những bi kịch lúc nhỏ. Salma Hayek đảm nhận vai Nina lúc trưởng thành.

Angelina Jolie đam mê làm đạo diễn

Angelina Jolie nói với Variety: "Tôi rất vinh dự được Alessandro Baricco giao phó và mang tác phẩm đặc biệt này lên phim. Cuốn tiểu thuyết này chứa đầy chất thơ, cảm xúc và cách nhìn độc đáo về chiến tranh. Nó đặt ra nhiều câu hỏi về những gì chúng ta tìm kiếm sau chấn thương, mất mát hoặc bất công".

Ngoài việc chỉ đạo dự án, Jolie còn đảm nhận vai trò biên kịch và nhà sản xuất. Các tình tiết xung quanh bộ phim vẫn chưa được hé lộ một cách rõ ràng. Việc quay phim Without Blood hiện đang được tiến hành trên khắp Rome và miền nam nước Ý.



Trong một bài phỏng vấn trước đó, Angelina Jolie cho biết, đam mê với nghề đạo diễn nhưng từng phải bỏ dở vì bận chăm gia đình: "Tôi yêu việc đạo diễn. Tuy nhiên, tình hình gia đình có chút thay đổi khiến tôi không thể tiếp tục công việc đó suốt vài năm qua. Tôi phải nhận những dự án ngắn hạn và dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Vì vậy, tôi quay lại với nghề diễn viên".