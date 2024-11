Nhà văn Haruki Murakami, một biểu tượng văn học Nhật Bản đã bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian vào ngày 23/11. Ở tuổi 75, ông chia sẻ rằng, những lời chỉ trích về tác phẩm không bao giờ làm ông bận tâm. Thay vào đó, ông chọn tập trung vào sáng tác, bởi thời gian của bản thân không còn nhiều.

Haruki Murakami nổi tiếng với những tiểu thuyết mang yếu tố siêu thực và triết lý sâu sắc như Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, Kafka bên bờ biển và 1Q84. Dù thành công lớn trên trường quốc tế nhưng các tác phẩm của ông thường bị chỉ trích, đặc biệt là cách khắc họa nhân vật nữ.

Năm 2017, nhà văn Mieko Kawakami từng phê phán rằng, nhân vật nữ trong các tiểu thuyết của ông “chỉ tồn tại để phục vụ hoạt động tình dục”. Tuy nhiên, Haruki Murakami khẳng định, ông không nhớ rõ những lời chỉ trích này, thậm chí không quan tâm đến chúng. Ông cho biết, việc có lượng độc giả cân bằng giữa nam và nữ là điều khiến ông hài lòng nhất.

Tiểu thuyết gia Haruki Murakami "bỏ ngoài tai" khi sách bị chê bai

Tiểu thuyết gia Haruki Murakami cho biết, ông lựa chọn tập trung vào sáng tác thay vì quan tâm tới chỉ trích. Ảnh: The Guardian.

Cũng trong cuộc trò chuyện, nhà văn bàn về tác phẩm mới nhất của mình là The City and Its Uncertain Walls. Đây là một tiểu thuyết dài 672 trang được ông hoàn thiện trong giai đoạn đại dịch Covid-19, dựa trên một tiểu thuyết ngắn ông viết năm 31 tuổi. Haruki Murakami thừa nhận rằng, ông cần tới hơn 40 năm để rèn luyện ngòi bút, vì ở thời điểm ban đầu, ông chưa đủ khả năng truyền tải ý tưởng như mong muốn. “Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Tôi nhận ra rằng mình phải hoàn thành trách nhiệm với tư cách một tiểu thuyết gia”, ông chia sẻ.

Với The City and Its Uncertain Walls, Haruki Murakami tiếp tục khai thác yếu tố siêu thực, khiến độc giả vừa tò mò vừa bối rối. Dù vậy, ông không đưa ra lời giải đáp cụ thể mà để người đọc tự tìm kiếm ý nghĩa riêng. Theo ông, một tiểu thuyết xuất sắc không chỉ là câu chuyện hoàn chỉnh mà là tác phẩm khơi gợi suy nghĩ, để lại những câu hỏi mở.

Murakami nói: “Tôi muốn người đọc suy ngẫm về các chi tiết và tìm ra kết thúc độc đáo cho riêng mình”. Ông hài lòng khi biết người hâm mộ đọc lại sách nhiều lần, bởi điều đó chứng tỏ mỗi lần đọc mang lại một trải nghiệm mới.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ, Haruki Murakami đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Jerusalem Prize (2007) và Princess of Asturias (2023). Các tác phẩm của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, biến ông trở thành một trong những tiểu thuyết gia đương đại nổi tiếng nhất thế giới.

Haruki Murakami không chỉ sáng tác mà còn truyền tải triết lý sống, đề cao sự tự do trong sáng tác. Đối với ông, thời gian không dừng lại và mỗi phút giây đều quý giá để sáng tạo. Từ Rừng Na Uy cho đến The City and Its Uncertain Walls, hành trình văn học của ông không ngừng thay đổi, nhưng luôn giữ được bản sắc độc đáo.