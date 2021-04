Cầu Lợi Nông bắc qua sông Lợi Nông thuộc phường An Đông, TP Huế, Thừa Thiên - Huế, được khởi công xây dựng năm 2018, với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Cây cầu được kỳ vọng kết nối giao thông giữa phường An Đông với khu đô thị mới An Vân Dương, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.