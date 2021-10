Anh Thành Nam (nhân viên văn phòng tại quận 3) cho biết do lễ 20/10 rơi vào giữa tuần nên tranh thủ buổi trưa, anh cùng một số đồng nghiệp khác đến chọn hoa. Thường xuyên nhận nhiệm vụ mua hoa các dịp lễ nên anh thấy không khí năm nay vẫn nhộn nhịp, tuy nhiên kém hơn so với các năm trước. “Chắc do dịch Covid-19, tuy nhiên, như vậy cũng đỡ chen chúc, đông quá sẽ e ngại dịch bệnh”, anh Nam nói.