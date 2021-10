Hoa tươi tiền triệu vắng khách dịp lễ 20/10, 'hoa' gia vị lên ngôi

Dịch bệnh kéo dài liên tục 4-5 tháng qua khiến thị trường hoa tươi làm quà tặng 20/10 (ngày Phụ nữ Việt Nam) tại TP.HCM trở nên vắng vẻ. Những bó hoa nhập khẩu đắt tiền cũng đang ngóng khách.



Hoa làm quà tặng 20/10 vắng khách

Thời điểm này hàng năm, một cửa hàng hoa nhập khẩu tại quận 1, TP.HCM liên tục nhận được những đơn đặt hoa lên đến hàng chục triệu để làm quà của các đại gia, thì năm nay số lượng lại rất hiếm. Thông thường, các đơn hàng mua hoa đắt tiền được đặt sớm cả tuần để cửa hàng chuẩn bị nhưng năm nay gần như vắng bóng hẳn.

Không chỉ những giỏ hoa, bó hoa "khủng" có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng, mà số lượng khách đặt hoa trước cũng giảm mạnh.

Những bó hoa nhập khẩu tiền triệu làm quà tặng 20/10 năm nay vắng khách hơn so với mọi năm vì Covid-19. Ảnh: Hồng Phúc.

"Hôm qua, một cửa hàng của tôi báo doanh số về chỉ đạt vài chục triệu đồng, trong khi các năm trước phải lên đến cả trăm triệu", chủ một cửa hàng hoa tại quận 1 nói với Dân Việt.

Theo chị, sức mua hoa làm quà 20/10 năm nay giảm mạnh vì Covid-19. Số lượng đơn đặt hoa giảm thấy rõ, hiện các cửa hàng đang trông mong khách sẽ đặt nhiều hơn vào hôm nay cũng như đúng lễ 20/10 vào ngày mai.

Chị Ánh Hiền - chủ cửa hàng hoa tươi Dear Rainy (quận 3) cho biết thêm, đến nay một số doanh nghiệp, đơn vị cũng đã đặt hệ thống của chị hoa với số lượng lớn 40-60 bó để tặng nhân viên nữ. Tuy nhiên, giá trị từng bó hoa giảm mạnh, chỉ từ vài trăm nghìn đồng.

"Các bó hoa nhập khẩu từ vài triệu đồng năm nay vắng khách. Thực tế, hoa nhập về thời điểm này cũng rất khó do không có nhiều chuyến bay", chị Hiền nói thêm.

Không chỉ hoa nhập khẩu, hoa tươi từ Đà Lạt về TP.HCM cũng ít hơn so với mọi năm. Do đó, giá hoa tươi Đà Lạt dịp 20/10 cũng tăng mạnh so với thời điểm bình thường.

Một số tiểu thương kinh doanh hoa tại các chợ hoa sỉ tại TP.HCM như chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Đầm Sen cho biết giá tươi tại vườn ở Đà Lạt đang ở mức cao. Hoa hồng 30.000 đồng/chục, hoa đồng tiền 25.000 đồng/chục, cát tường 50.000 đồng/kg, lyly 55.000-70.000 đồng/bó…

Việc vận chuyển về không được thuận lợi như các năm, do đó khi hoa về đến TP.HCM giá bán cũng tăng vọt. Tuy nhiên, sức mua hoa tươi Đà Lạt làm quà tặng dịp 20/10 tại TP.HCM đến trưa ngày 19/10 vẫn không cao như mọi năm.

Lạ với quà rau răm, hành lá

Trong khi hoa tươi không đắt khách, một số cửa hàng hoa cho hay các loại cây trồng có vẻ khá được ưa chuộng, vì để được lâu cũng như giúp người được tặng có thể tự chăm sóc cây ngay tại nhà.

Vườn rau mini được ưa chuộng vì có thể tự chăm sóc, vừa làm thực phẩm cho gia đình. Ảnh: A.Hiền.

Theo chị Hiền - chủ cửa hàng hoa Dear Rainy, khi TP.HCM "mở cửa" cũng như dịp kinh doanh hoa 20/10, hàng trăm chậu cây gia vị vốn quen thuộc với người Việt như rau răm, hành lá, tía tô, ngò gai… đã được chuẩn bị, nhưng đến nay chỉ còn vài chục chậu vì sức mua tốt.

Mỗi chậu có giá từ vài chục nghìn đồng, người mua có thể chọn nhiều loại khác nhau để tạo nên một khu vườn rau mini.

Chị cho biết, với cuộc sống đô thị, những chậu cây này có thể khiến các gia đình cũng như người được tặng tự chăm sóc, có thể dùng cho các bữa ăn. Sau khi chăm sóc, chúng lại ra tiếp.

Theo chủ cửa hàng, trồng cây là cách thư giãn trong mùa dịch, người được tặng tự tay chăm sóc, hòa với thiên nhiên. Đồng thời, đây cũng là cách để hướng dẫn trẻ con trong gia đình trồng và chăm sóc cây trong thời điểm vẫn ở nhà và học online trong mùa dịch.