Ảnh, clip: Đảm bảo an ninh chung quanh khu vực Bệnh viện Quân y 268, chuẩn bị cho Lễ truy điệu

Trong sáng nay, mặc dù trời mưa rất to, nhưng các lực lượng chức năng đã được triển khai, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông quanh khu vực Bệnh viện Quân y 268, nơi dự kiến sẽ diễn ra Lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ tử nạn tại vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

