Ngày 3/9, nam diễn viên Yoo Ah In (tên thật là Um Hong Sik) đã bị kết án một năm tù giam và phạt 2 triệu won trong phiên tòa tại Phòng Hình sự số 25 của Tòa án quận trung tâm Seoul. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Yoo Ah In đã bị bắt giữ. Đây là kết quả của quá trình truy tố nam diễn viên với tội danh vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, bao gồm: Hành vi sử dụng, mua bán cần sa và các loại ma túy khác.

Trong phiên tòa, tòa án đã xác định Yoo Ah In phạm tội hút cần sa và thường xuyên sử dụng, mua ma túy trái phép. Tuy nhiên, tòa án tuyên bố anh vô tội đối với các cáo buộc nhận cần sa, dạy hút cần sa và tiêu hủy bằng chứng. Dù Yoo Ah In và luật sư đã lập luận rằng anh mua ma túy theo đơn thuốc từ dược sĩ nên không thể bị xử phạt, nhưng tòa án đã phản bác lập luận này. Tòa án khẳng định rằng, bất kỳ hành vi mua bán ma túy nào cũng đều bị coi là phạm tội, bất kể mục đích sử dụng.

"Ảnh đế" Yoo Ah In ngồi tù vì ma túy

Nam diễn viên bị truy tố với tội danh vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Ảnh: Starnews.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Yoo Ah In đã bị truy tố không giam giữ với nhiều tội danh liên quan đến ma túy, bao gồm việc sử dụng propofol, mua thuốc ngủ trái phép dưới tên người khác, hút cần sa và xúi giục hút cần sa. Đồng phạm của Yoo Ah In là một người bạn tên Choi cũng bị buộc tội hút cần sa và có hành vi chạy trốn khỏi pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công tố, Yoo Ah In đã sử dụng propofol y tế tổng cộng 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, anh còn bị cáo buộc sử dụng trái phép thuốc ngủ dưới tên người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Những hành vi này đã khiến nam diễn viên đối diện với sự chỉ trích nặng nề từ công chúng và pháp luật.

Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 12/2023, Yoo Ah In đã thừa nhận tội danh hút cần sa nhưng phủ nhận các cáo buộc khác như xúi giục hút cần sa, tiêu hủy bằng chứng và hỗ trợ bạn mình là Choi, trong việc trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, những lời phủ nhận này không đủ để giảm nhẹ hình phạt cho anh trong phiên tòa cuối cùng vào ngày 3/9.

Yoo Ah In (sinh năm 1986) là một trong những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh đã ghi dấu ấn trong làng điện ảnh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: "Sungkyunkwan Scandal"; "Punch" (2011); "Secret Affair" (2014); "Veteran" (2015); "The Throne" (2015); "Six Flying Dragons" (2015-2016); "Burning" (2018); "#Alive" (2020) và gần đây là "Hellbound". Với tài năng diễn xuất vượt trội, Yoo Ah In đã hai lần được vinh danh với giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, giải thưởng được mệnh danh là Oscar của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên đã bị tổn hại nghiêm trọng sau những bê bối liên quan đến ma túy. Vụ việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của anh mà còn là một lời cảnh báo về tác động tiêu cực của việc lạm dụng chất cấm đối với cuộc sống và sự nghiệp của các nghệ sĩ.