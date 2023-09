"Ảnh đế" Yoo Ah In bị cáo buộc tới hộp đêm giữa ồn ào điều tra dùng chất cấm

Ngày 2/9, mạng xã hội Hàn Quốc bất ngờ xôn xao khi "ảnh đế" Yoo Ah In, người đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng nhiều loại ma túy bất hợp pháp hồi đầu năm nay, bị cáo buộc đã tới một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Gangnam.

Một cư dân mạng chia sẻ: "Yoo Ah In đã đặt câu lạc bộ đắt nhất và chỗ ngồi đắt nhất ở Gangnam ngày hôm nay. Yoo Ah In sẽ đến đây vào hôm nay".

"Ảnh đế" Yoo Ah In phủ nhận đi chơi hộp đêm trong khi bị điều tra dùng chất cấm

Cư dân mạng bình luận: "Có phải quãng thời gian tự suy ngẫm về hành vi sai lầm của người nổi tiếng, thực ra là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của họ không?"; "Không phải tất cả những người sử dụng ma túy đều phải vào tù sao?"; "Có vẻ sẽ khá khó khăn khi suy ngẫm trong câu lạc bộ ấy"...

Yoo Ah In tại cơ quan điều tra. Ảnh: JTBC.

Đáp lại, công ty quản lý của Yoo Ah In phủ nhận cáo buộc và nói rằng: "Thông tin này hoàn toàn không đúng. Yoo Ah In không đến bất kỳ câu lạc bộ nổi tiếng nào ở Gangnam. Chúng tôi không thể giải thích chi tiết, nhưng Yoo Ah In hiện không ở Seoul. Thật vô lý khi những thông tin sai lệch như vậy lại được đăng tải".



Hồi giữa tháng 7, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, Yoo Ah In được cho là ngoài sử dụng thêm "midazolam" (một dược phẩm dùng để gây mê, gây tê, chữa mất ngủ và căng thẳng...) và "alprazolam" (một loại thuốc điều trị chứng mất ngủ) thì có thêm ít nhất một loại thuốc y tế cũng được sử dụng. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết: "Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cụ thể về loại ma túy này".

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Nhiều ý kiến từ cư dân mạng cũng như những khán giả từng yêu mến Yoo Ah In nói rằng, họ bị sốc nặng trước số thuốc nam diễn viên được cho là đã từng sử dụng ngày càng nhiều lên.

Trước đó, vào tháng 2/2023, dư luận xôn xao trước thông tin Yoo Ah In dương tính với 5 loại chất cấm gồm cần sa, Propofol, Ketamin, Cocain và Zolpidem. Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In thừa nhận một phần cáo buộc lạm dụng cần sa nhưng anh khẳng định, việc dùng Propofol và Ketamin hoàn toàn hợp pháp để điều trị bệnh. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc sử dụng Cocain.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 4 người bạn có liên quan đến Yoo Ah In, do bị nghi ngờ giúp nam tài tử tiếp xúc và sử dụng ma túy. Đây đều là những người đã nhập cảnh cùng với Yoo Ah In khi nam diễn viên đến Mỹ vào ngày 5/2. Thời điểm đó, tất cả nghi phạm này đều đóng vai trò nhân chứng hỗ trợ điều tra cho cảnh sát nhưng giờ đây đã bị bắt giữ vì dương tính với cần sa.