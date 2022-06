Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Global Education Group cho biết, năm học 2021 - 2022 là một năm quá nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục nói chung và mầm non nói riêng. Trong năm học này, đã có rất nhiều cơ sở mầm non phải giải thể vì thời gian đóng cửa để chống dịch quá lâu. Cạnh đó, rất nhiều em nhỏ buộc phải ở nhà, không được vui chơi vận động, học tập ở môi trường mầm non, dù lứa tuổi này các con yêu thích khám phá, muốn học hỏi mọi thứ xung quanh…