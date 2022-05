Ảnh thực tế Honda CR-V 2023 sắp ra mắt, người Việt mong chờ

Thế hệ thứ 6 của Honda CR-V đang rất được người dùng chờ đợi khi những thông tin về mẫu xe này ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu như Mazda CX-5 nâng cấp có thay đổi nhẹ, Hyundai Tucson đã ra mắt thế hệ mới thì việc All New Honda CR-V xuất hiện càng khiến cuộc chiến phân khúc Crossover hạng C trở nên nóng bỏng hơn.

Ảnh thực tế Honda CR-V 2023 sắp ra mắt

Mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên về Honda CR-V thế hệ mới đã rò rỉ. Mặc dù phía hãng xe Nhật Bản vẫn chưa có phản hồi nào về thông tin nay, nhưng gần như chắc chắn đây là diện mạo chính thức của Honda CR-V thế hệ thứ 6.

Ảnh thực tế Honda CR-V 2023 sắp ra mắt. Ảnh AutoCN.

Theo đó, hình ảnh mới lộ diện của Honda CR-V 2023 giống với những gì mà hãng xe Nhật Bản đã đăng ký kiểu dáng cho thế hệ mới của chiếc Crossover này.

Những hình ảnh thực tế của Honda CR-V 2023 khiến người dùng liên tưởng đến HR-V đời mới đã trình làng tại Thái Lan cách đây không lâu. Ấn tượng nhất đến từ phần đầu xe với lưới tản nhiệt mở rộng hình đa giác, những họa tiết bên trong sơn đen giúp xe trở nên thể thao hơn.

Xu hướng lưới tản nhiệt tràn viền cũng được Honda áp dụng cho CR-V nối liền cụm đèn chiếu sáng phía trước sử dụng công nghệ LED chia khoang. Dải crom kéo dài từ đèn định vị chạy ngang đầu xe cũng giúp Honda CR-V 2023 trở nên thu hút hơn. Hơn nữa, Honda CR-V 2023 còn được làm mới cản trước kèm hốc hút gió góc cạnh.

Tuy nhiên, bộ mâm màu nhôm lại khiến Honda CR-V trông khá đơn điệu, vòm bánh xe sử dụng nhựa cứng kèm đèn xi-nhan là điểm mới.

Nhìn tổng thể đuôi xe, Honda CR-V thay đổi hoàn toàn với nhiều điểm mới. Người dùng chỉ ra đèn hậu của mẫu CUV này giống đèn pha đối thủ Mazda CX-5 mới. Cặp ống xả bọc crom 2 bên giúp CR-V All New trở nên cân đối hơn.

Honda CR-V 2023 với đuôi xe mới. Ảnh AutoCN.

Nội thất của Honda CR-V thế hệ thứ 6 vẫn là ẩn số, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng xe vẫn duy trì động cơ cũ.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết, xe sẽ có 2 phiên bản gồm e:HEV (Hybrid) và e:PHEV (Plug-in Hybrid). Theo đó, với động cơ e:HEV, Honda CR-V 2023 sử dụng kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, còn máy e:PHEV sẽ là điểm mới khi người dùng có thể sạc bằng nguồn điện bên ngoài.

Theo dự kiến, Honda CR-V 2023 sẽ ra mắt vào cuối năm nay và nhiều khả năng sẽ có mặt ở Trung Quốc đầu tiên. Trong khi đó, người dùng Việt cũng đang mong chờ Honda CR-V 2023 xuất hiện nhằm thay thế cho thế hệ hiện hành đã bán được 5 năm.