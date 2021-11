Ảnh thực tế Suzuki S-Cross 2022 vừa ra mắt, đối thủ của KIA Seltos, Toyota Corolla Cross

Suzuki S-Cross 2022 là mẫu xe mới của thương hiệu Nhật Bản mới ra mắt thị trường quốc tế. Mẫu SUV mới này được định vị trong phân khúc B-SUV đô thị cạnh tranh với nhiều đối thủ sừng sỏ như Kia Seltos hay Toyoat Corolla Cross.

Suzuki S-Cross 2022 mới mở bán.

Sau khi ra mắt, những hình ảnh thực tế đầu tiên của Suzuki S-Cross 2022 đã lộ diện khiến người dùng chờ đợi bởi xe có thiết kế mới đầy hiện đại.

Ở phần đầu, Suzuki S-Cross All New có phần mui xe được nâng cao, lưới tản nhiệt lớn mở rộng với thanh crom vắt ngang nối liền cụm đèn phía trước. Cặp đèn pha của mẫu SUV này được trang Suzuki trang bị công nghệ LED.

Phần thân xe Suzuki S-Cross 2022 có thiết kế khá giống Corolla Cross với phần hốc bánh xe ốp nhựa đen, gương chiếu hậu hạ thấp xuống cửa xe để nâng cao tầm nhìn cho người lái. Không những vậy, gương xe còn có tính năng chỉnh điện/gập tự động tích hợp đèn báo rẽ dạng LED.

Suzuki S-Cross 2022 có ngoại hình mới.

Ra đến đuôi xe, Suzuki S-Cross đời mới có thiết kế bầu bĩnh. Đặc biệt, chiếc SUV của Suzuki sở hữu cụm đèn hậu kích thước lớn được nối liền bằng dải crom, cản sau của xe 2 tông màu khỏe khoắn và cánh gió đuôi hiện đại.

Bên trong khoang lái, Suzuki S-Cross All New cũng sở hữu thiết kế hoàn toàn mới so với "người anh em" Vitara trước đây.

Nổi bật nhất đến từ màn hình trung tâm 7 inch hoặc 9 inch tuỳ từng phiên bản với thiết kế đặt nổi hiện đại như nhiều dòng xe hiện nay. Các phím bấm chức năng, điều hòa bên dưới cũng được bố trí gọn gàng hơn trước để mang đến sự hiện đại cho Suzuki S-Cross.

Nội thất xe Suzuki S-Cross 2022.

Tuy nhiên, Suzuki S-Cross 2022 vẫn có phần vô-lăng chưa thực sự thẩm mỹ khi đặt cạnh XL7 đang bán ở Việt Nam, phía sau vẫn là đồng hồ cơ.

Ghế ngồi của Suzuki S-Cross khá rộng rãi với chất liệu nỉ với bản số sàn và da trên những bản cao cấp tùy chọn cho khách hàng.

Về vận hành, Suzuki S-Cross 2022 được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh 1.4L cho công suất tối đa 127 mã lực, 235 Nm mô-men xoắn cực đại tại 2.000 - 3.000 vòng/phút. Động cơ trên đi kèm hệ thống mild-hybrid 48V có khả năng bổ sung tức thì 13 mã lực và 50 Nm mô-men xoắn khi xe tăng tốc. Khách hàng sẽ có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn.

S-Cross 2022 sở hữu các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm: Hệ thống phanh ABS/BA/EBD, 7 túi khí, giám sát áp suất lốp, cân bằng điện tử, cảm biến/camera lùi....

Tại châu Âu, Suzuki S-Cross 2022 có 2 phiên bản là Motion 24.999 bảng Anh (khoảng 754 triệu đồng) và Ultra 29.799 bảng Anh (khoảng 899 triệu đồng).