Anh Trần Công Luân tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Điểm sáng nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 5/10, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2024- 2029 với chủ đề "Tuổi trẻ Bắc Kạn: Bản lĩnh - Sáng tạo - Tình nguyện - Phát triển".

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: CH

Dự đại hội có bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trung ương có các cán bộ: Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nguyễn Xuân Hiếu, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Đại hội đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029; tham luận; hiệp thương chọn cử và ra mắt Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trung ương Đoàn - Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: CH

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019-2024 với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Bắc Kạn: Bản lĩnh - Sáng tạo – Tình nguyện - Phát triển", các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và Trung ương Hội LHTN Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên, thanh niên đã đưa công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Kạn đạt được nhiều kết quả, để lại dấu ấn đậm nét và sâu sắc.

Cụ thể như: Tổ chức 500 đợt khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 15.000 người nghèo, người có công, người cao tuổi; vận động hơn 16.000 HVTN tham gia hiến máu, thu được 10.000 đơn vị máu. Duy trì hơn 600 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên với 61 sản phẩm OCOP thanh niên; phối hợp tổ chức thành công 4 Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của 120 mô hình, dự án phát triển kinh tế.

Ông Trần Công Luân, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI. Ảnh: CH

Các cấp bộ Hội huy động nguồn lực trao tặng 19.168 suất quà, chăn ấm, quần áo ấm tổng trị giá trên 16 tỷ đồng. Đảm nhận, xây dựng 2.500 công trình, 1.000 phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá trên 10 tỷ đồng; xây dựng 117 "Tuyến đường thanh niên tự quản", duy trì 12 đội hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu phố, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; thành lập 108 đội thanh niên xung kích chủ động tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, phối hợp xây dựng 127 công trình "Sáng-Xanh- Sạch-Đẹp-Văn minh- An toàn" với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, việc tổ chức các phong trào, hoạt động thì công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cũng được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp được hơn 15.600 hội viên mới, giới thiệu hơn 7.200 hội viên thanh niên ưu tú kết nạp vào Đoàn.

Tiếp tục phát huy bản lĩnh – sáng tạo

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhận định: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, các cấp bộ Hội ở Bắc Kạn đã tận dụng có hiệu quả chuyển đổi số trong thiết kế, tổ chức hoạt động.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: CH

"Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khu vực, các chỉ tiêu nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra… Bên cạnh những thành tích nổi bật, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Hội và phong trào thanh niên Bắc Kạn được nêu trong dự thảo báo cáo kết quả nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

Một số vấn đề cần tiếp tục được đánh giá, tìm cách khắc phục như: Chất lượng hoạt động của chi hội ở địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế; công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận thanh niên ở một số thời điểm, một số đơn vị chưa tốt; việc tổ chức các hoạt động về địa bàn vùng sâu, vùng xa, các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên tín đồ tôn giáo ở một số nơi chưa được quan tâm, chú trọng", anh Nguyễn Xuân Hiếu nhấn mạnh.

Anh Hiếu gợi mở 4 nhóm nội dung, vấn đề để Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn quan tâm, nghiên cứu thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 đó là: Hội LHTN Việt Nam tỉnh tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục chú trọng cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với lòng tự hào về bản sắc văn hóa và khát vọng xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục chú trọng bảo tồn các di tích lịch sử, địa danh nổi tiếng, phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa đa sắc màu các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp; đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ Hội.

Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (người thứ 4 và thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: CH

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn bày tỏ sự vui mừng trước những chuyển biến tích cực, rõ nét của Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trên nhiều mặt, các phong trào, hoạt động Hội được triển khai thường xuyên, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện.

Ông Bình đề nghị Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa mới cần tiếp tục thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên; phối hợp với tổ chức Đoàn tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện và trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn kỳ vọng vào thế hệ thanh niên, mong muốn thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi hoạt động, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện khát vọng đổi thay, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất để góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tại Đại hội 33 Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 được hiệp thương, chọn cử tại phiên làm việc ngày 4/10 đã ra mắt Đại hội. Anh Trần Công Luân, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V tái đắc cử, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa mới. Đại hội cũng đã hiệp thương, chọn cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 9 đại biểu (trong đó có 2 đại biểu đương nhiên) và 2 đại biểu dự khuyết.