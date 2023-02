Tuy nhiên, về sau, kế hoạch do Tiến sĩ Fildes phụ trách bị hủy bỏ. Theo đó, khoảng 5 triệu chiếc bánh có chứa vi khuẩn bệnh than được thiêu hủy tại các lò ở vùng Port Down. Nhiều chuyên gia nhận định kế hoạch này vô cùng nguy hiểm nếu được thực hiện vì sẽ gây ra thương vong rất lớn.