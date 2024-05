Hình ảnh vệ tinh tiết lộ 'bí mật sống còn' Nga che giấu ở Belarus

New York Times công bố các hình ảnh vệ tinh nhiều khả năng tiết lộ nơi cất giữ vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Ảnh NYT

Theo phân tích của New York Times dựa trên các hình ảnh vệ tinh mới nhất, một số nâng cấp về an ninh cũng như những nâng cấp khác đã được phát hiện tại một kho đạn dược ở miền trung Belarus. Đặc biệt những nâng cấp an ninh này vốn chỉ có ở các cơ sở lưu trữ hạt nhân của Nga thời Chiến tranh Lạnh.

Điều đó cho thấy Nga đang xây dựng các cơ sở có thể chứa đầu đạn hạt nhân ở đó. Nếu Nga chuyển vũ khí hạt nhân đến địa điểm này, đây sẽ là lần đầu tiên Moscow cất giữ chúng bên ngoài đất nước kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Nga đã triển khai đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của mình, gần Ukraine và các nước NATO, nhưng bằng cách đặt một số đầu đạn hạt nhân ở Belarus, Điện Kremlin dường như đang cố gắng nhấn mạnh mối đe dọa hạt nhân và tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình trong bối cảnh căng thẳng với NATO leo thang chưa từng thấy kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Thực tế, Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã đề cập đến một địa điểm lưu trữ vũ khí hạt nhân ở Belarus vào năm ngoái và nhấn mạnh rằng Nga sẽ sớm hoàn thành việc xây dựng “kho lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt” ở nước làng giềng.

New York Times đã phân tích hình ảnh vệ tinh, đồng thời nói chuyện với các chuyên gia kiểm soát vũ khí và vũ khí hạt nhân để theo dõi công trình xây dựng mới ở miền trung Belarus, bắt đầu vào tháng 3/2023.

Địa điểm này nằm cách biên giới Ukraine 193km về phía bắc, tại một kho đạn dược quân sự cạnh thị trấn Asipovichy. Một số công trình được xây dựng gần đây có những đặc điểm chỉ có ở các cơ sở lưu trữ hạt nhân tại các căn cứ ở Nga. Ví dụ, một khu vực mới được xây dưng có độ an toàn cao được bao quanh bởi ba lớp hàng rào, bên cạnh vành đai an ninh hiện có của toàn bộ căn cứ. Một dấu hiệu nhận biết khác là khu vực cất giữ hàng có mái che nối với nơi có vẻ là hầm ngầm từ thời Liên Xô. Ngoài ra, một hệ thống phòng không cũng đã được triển khai để bảo vệ khu vực này.

New York Times công bố các hình ảnh vệ tinh nhiều khả năng tiết lộ nơi cất giữ vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Ảnh NYT

Theo New York Times, các chương trình hạt nhân rất bí mật nên có thể có thêm những địa điểm khác ở Belarus nơi Nga đang cất giữ đầu đạn. Báo Mỹ cũng đặt ra khả năng Điện Kremlin thậm chí đã chuyển một số đầu đạn đến cơ sở ở thị trấn Asipovichy. Cả Bộ Quốc phòng Nga và Belarus đều không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này của New York Times.

William Moon, một nhà tư vấn độc lập và cựu quan chức của Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng của Lầu Năm Góc nói với The Times rằng, những nâng cấp về an ninh ở Asipovichy, với ba hàng rào, một lối vào chính và một lối thoát hiểm, giống với các kho chứa đầu đạn hạt nhân của Nga mà ông từng thấy. Moon nói thêm rằng ngoài việc tăng cường an ninh, ông còn chờ để thấy khu nhà ở riêng biệt cho đơn vị quân đội Nga kiểm soát các đầu đạn hạt nhân tại căn cứ ở Asipovichy. Quả thật, theo hình ảnh vệ tinh, có 3 tòa nhà mới đang được xây dựng ở khu vực lối vào căn cứ này.

Ông Hans Kristensen thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, người đã phân tích địa điểm này bình luận rằng, các hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus “dường như nhằm mục đích gây khó chịu cho các quốc gia thành viên cực đông của NATO, nhưng sẽ không mang lại cho Nga một lợi thế quân sự mới đáng kể trong khu vực”.