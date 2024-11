Ánh Viên nhận tin vui bất ngờ

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996, là VĐV giàu thành tích nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Cô giành tổng cộng 25 huy chương SEA Games, hai huy chương đồng Asiad, một huy chương vàng Olympic trẻ cùng vô số danh hiệu, kỷ lục ở đấu trường trong nước và khu vực. Cô là kình ngư duy nhất của Việt Nam dự ba kỳ Olympic liên tiếp vào các năm 2012, 2016, 2020. Cô giã từ đội tuyển quốc gia hồi cuối năm 2021 và nghỉ thi đấu một năm sau đó.

Sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT TP.HCM, hiện cô quản lý một trung tâm dạy bơi mang tên mình. "Tiểu tiên cá" cũng thường xuyên tham gia sự kiện, các hoạt động cộng đồng, truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Ánh Viên nằm trong danh sách đề cử Tiktok Awards 2024 - hạng mục “ Sports Creator of the Year”. Ảnh: FBNV.

Thực tế, sau khi giải nghệ, Ánh Viên có nhiều thời gian dành cho bản thân và chịu khó "làm điệu" hơn. Thời gian gần đây, cô khiến nhiều người ngạc nhiên khi xuất hiện trong vai trò mẫu ảnh thời trang và làm khách mời của một sự kiện làm đẹp với diện mạo xinh xắn như hot girl. Ngoài ra, cô cũng tham gia nền tảng mạng xã hội Tiktok và nhận được sự chào đón của mọi người.

Trong ngày 9/11 vừa qua, Ánh Viên là khách mời trong buổi họp báo công bố lễ trao giải dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Cựu vận động viên được đề cử giải thưởng "Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm".

Tại sự kiện, Ánh Viên diện "cây" jeans kết hợp áo crop-top khoe vòng hai và phong cách trẻ trung, cá tính. Khi vừa xuất hiện, Ánh Viên thu hút sự chú ý của truyền thông và nhiều khách mời. Chia sẻ về cuộc sống sau giải nghệ, Ánh Viên nói: "Chắc chắn là tôi sống thoải mái hơn vì bây giờ tôi có nhiều thời gian dạy bơi, làm việc với các em nhỏ và chăm sóc bản thân, gia đình".

Theo Ánh Viên, hiện mỗi ngày cô phân chia thời gian vừa đi học cao học ở Đại học Thể dục Thể thao vừa đi dạy bơi cho học sinh một số trường tại TP.HCM. Buổi tối, kình ngư tập trung thực hiện các video dạy bơi, chia sẻ với khán giả.

"Tôi tham gia sáng tạo nội dung trên TikTok với mong muốn truyền cảm hứng, giúp mọi người có động lực học bơi, đi bơi nhiều hơn. Khi làm các video, tôi không biết mình có được đón nhận, thu hút nhiều lượt xem hay không nhưng tự nhủ cứ làm thôi. Kể cả chỉ có một người xem, được một lượt thả tim tôi cũng vẫn duy trì hoạt động này vì tôi thực sự mong muốn tất cả mọi người đều biết bơi", Ánh Viên nói.

Ánh Viên sống thoải mái hơn sau khi giải nghệ. Ảnh: FBNV.

Do nằm trong danh sách đề cử Tiktok Awards 2024 - hạng mục " Sports Creator of the Year" nên mới đây, thông qua trang facebook cá nhân, Ánh Viên đã kêu gọi mọi người tham gia bình chọn, ủng hộ mình.

Cô viết: "Thật vinh dự và hạnh phúc khi Viên được góp mặt trong danh sách đề cử Tiktok Awards 2024 - hạng mục " Sports Creator of the Year".

Viên hy vọng mọi người có thể tham gia bình chọn cho Viên (hoàn toàn miễn phí) tại hạng mục này bằng cách truy cập vào link ở phần bình luận bên dưới.

Viên xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Viên. Chính những tình cảm và sự ủng hộ của mọi người đã tiếp thêm động lực để Viên tiếp tục cống hiến, chia sẻ kiến thức và lan toả niềm đam mê bơi lội đến với nhiều người hơn nữa".

Dự kiến ngày 23/11 Ánh Viên sẽ cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng dự đêm vinh danh, trao giải TikTok Awards Vietnam 2024.