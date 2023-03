Anh: Xôn xao vụ quay lén hình ảnh “nhạy cảm” tại khách sạn hạng sang ở London

"Bật mí" khách sạn Ritz nổi tiếng qua loạt phim tài liệu "Inside The Ritz Hotel" của truyền hình Anh. (Video: Daily Mail)

Lộ diện "peeping Tom" ("kẻ tò mò tọc mạch") tại khách sạn hạng sang Ritz London

Theo báo chí Anh, tối 22/3 khách sạn The Ritz ở London (khách sạn Ritz) đã sa thải một nhân viên bảo vệ, sau cuộc điều tra về "peeping Tom" (kẻ tò mò tọc mạch) xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng. Vụ việc đã được khách sạn Ritz báo với cảnh sát.

Khách sạn Ritz ở London, Anh được coi là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển và sự sang trọng suốt 117 năm qua. (Ảnh: Alamy)

Theo đó, "peeping Tom" (kẻ tò mò tọc mạch) là nhân viên bảo vệ đã lạm dụng camera của hệ thống CCTV quan sát, để ghi lén những hình ảnh "nhạy cảm" có thể xếp hạng X (kiểu như "phim người lớn") từ khách hàng.

Trong đó có cảnh một cặp đôi trung niên say đắm "quan hệ sex - tình dục" trong thang máy khi đi lên tầng trên cùng của khách sạn. Ngoài ra còn có những góc quay bí mật cận cảnh các bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể phụ nữ; cảnh tình tứ quá thân mật của một cặp đôi tại sảnh khách sạn; cảnh đùa cợt bị coi là "dung tục" của khách...

Vụ "peeping Tom" (kẻ tò mò tọc mạch) là lao công tại một khách sạn ở thành phố Ras Al Khaimah (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) bị phát hiện nhìn trộm vào phòng một cặp vợ chồng Arab, đã bị kết án 2 tháng tù hồi tháng 12/2020. (Ảnh: Kerala Kaumudi)

Cặp đôi Abigail Higson và Usama Qazi, người Anh, du lịch tới Magaluf (trên đảo Majorca, Tây Ban Nha) tháng 5/2022. Cặp đôi phát hiện bị "peeping Tom" (kẻ tò mò tọc mạch) là một nhân viên khách sạn quay lén cảnh sex của họ trong phòng ngủ. (Ảnh: The Sun)

Kể cả khi một nghệ sĩ hạng A nổi tiếng chào hỏi nhân viên an ninh cũng bị ghi hình (mà không được phép), rõ ràng với mục đích để có được bức ảnh selfie ("tự sướng") bí mật.

Báo The Sun dẫn lời một nguồn tin cho biết đã thật sự sốc khi thấy những hình ảnh cận cảnh được ghi lén, bao gồm cả khe ngực hở sâu và "vòng 3" sexy của một khách nữ. "Zoom in (Phóng to) những hình ảnh cơ thể phụ nữ khi họ phải chi hàng nghìn Bảng Anh một đêm (ở khách sạn) để cảm thấy được an toàn, thực sự là quá tệ" - người này phê phán.

Khách sạn Ritz - điểm đến ưa thích tại Anh của giới những người nổi tiếng

Tuy nhiên có thể hiểu là kết quả cuộc điều tra cho thấy những hình ảnh "nhạy càm" bị ghi lén không được chia sẻ với người khác, mà chỉ giới hạn trong hành động của một "peeping Tom" (kẻ tò mò tọc mạch) là nhân viên bảo vệ ở khách sạn Ritz.

Hình ảnh Thái tử Anh Charles chụp năm 1995 tại khách sạn Ritz ở London. (Ảnh:@Richard Young/REX)

Chính sách về quyền riêng tư của khách sạn Ritz quy định: Khách sạn vận hành một hệ thống CCTV quan sát kỹ thuật số bao gồm nhiều camera và nhiều màn hình, để giám sát tại các khu vực công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho khách, nhân viên hoặc cho mục đích điều tra. Quy định cũng nêu rõ: "Camera chỉ được đặt ở những nơi không xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai, mà cần thiết cho mục đích sử dụng".

Khách sạn Ritz ở London nằm gần Cung điện Buckingham, cũng gần giao lộ Piccadilly Circus và Quảng trường Trafalgar. Quanh đó còn có những điểm du lịch nổi tiếng khác. Khách sạn Ritz được coi là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển và sự sang trọng suốt 117 năm qua, kể từ sau khi khai trương năm 1906 với 136 phòng kiểu cổ điển sang trọng, bao gồm 111 bedrooms (phòng ngủ) và 25 suites (phòng cao cấp).

Huyền thoại Beatles Paul McCartney cùng cô dâu Linda Eastman và con gái Hether, sau đám cưới của họ tại khách sạn Ritz tháng 3/1969. (Ảnh: Mirror/Getty)

Tài tử điện ảnh Anh Hugh Grant trong một cảnh quay phim Notting Hill (năm 1999) tại khách sạn Ritz ở London. (Ảnh: @Clive Coole/ REX)

Khách sạn Ritz là nơi được Vua Charles ưa thích. Năm 2002 Ngài đã trao các dịch vụ ăn uống và tiệc tùng như một sự đảm bảo của Hoàng gia Anh cho khách sạn Ritz.

Hoàng gia, những người nổi tiếng, các nhà lãnh đạo thế giới cùng các "ông trùm" kinh doanh đã lưu lại khách sạn Ritz - nơi từng được cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy Onassis mô tả là "giống như thiên đường". Phòng của khách sạn Ritz thường có giá 1.385 Bảng Anh (khoảng 1.700 USD) mỗi đêm.