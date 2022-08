Theo Bloomberg dẫn tin, Apple có thể mở rộng quảng cáo sang nhiều ứng dụng của bên thứ nhất trên iPhone nhằm tăng doanh thu. Vốn dĩ, công ty tạo ra khoảng 4 tỷ đô la doanh thu hàng năm từ hoạt động kinh doanh quảng cáo nhưng muốn phát triển mảng này lên mức "hai con số".

Apple đã hiển thị quảng cáo trong một số ứng dụng, chẳng hạn như Apple News và Stocks. Gần đây, Nhà Táo Khuyết cũng đã công bố kế hoạch mở rộng quảng cáo trong App Store. Bloomberg cho biết công ty đang xem xét các cách để thêm quảng cáo vào Apple Maps, bởi cho đến nay ứng dụng này vẫn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh là Google Maps bằng cách không hiển thị quảng cáo. Báo cáo cho biết "có khả năng" Apple cũng sẽ chèn quảng cáo vào các cửa hàng dành cho Podcast và cả Apple Books.

Theo Bloomberg, Apple được cho là đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình, vốn tạo ra khoảng 4 tỷ USD mỗi năm. Ảnh: @AFP.

Nhìn chung, nhà sản xuất iPhone cuối cùng sẽ mở rộng quảng cáo tìm kiếm sang Maps. Họ cũng có thể sẽ thêm chúng vào các mặt tiền kỹ thuật số như Apple Books và Apple Podcasts. Và TV + có thể tạo ra nhiều quảng cáo hơn với nhiều tầng (giống như Netflix Inc., Walt Disney Co. và Warner Bros. Discovery Inc. đang làm với các dịch vụ phát trực tuyến của họ).

Người phát ngôn của Apple đã không có phản hồi ngay lập tức nào để bình luận về báo cáo này. Trong khi đó, Apple đã nhắm mục tiêu khác nhau đẩy quảng cáo đến người dùng iPhone.

Năm ngoái, Apple đã phát hành một bản cập nhật cho iPhone với một cửa sổ bật lên mới hỏi người dùng liệu họ có muốn cho phép các ứng dụng trên điện thoại theo dõi họ nhắm mục tiêu người dùng để quảng cáo hay không. Tính năng bảo mật, được gọi là Tính minh bạch theo dõi ứng dụng (ATT), đã cải thiện cơ chế hậu trường của nhiều quảng cáo trên điện thoại di động, đặc biệt là những quảng cáo xác nhận việc mua hàng hay tải xuống.

Rõ ràng là hầu hết người dùng iPhone đã chọn không tham gia và tính năng này đã đưa ra những thách thức lớn đối với các công ty từ Snap, Facebook đến Peloton.

Có thể thấy, các quảng cáo mới có thể giúp Apple thu được nhiều giá trị hơn từ người dùng iPhone. Các nhà phân tích từ Needham đã viết trong một lưu ý ngày 3 tháng 8 rằng, họ tin rằng nguồn doanh thu lớn tiếp theo của Apple là từ quảng cáo.

Các nhà phân tích cũng cho biết họ tin rằng Apple đang trong giai đoạn đầu xây dựng một nền tảng quảng cáo di động mới. Họ cho biết họ đã quan sát thấy một "sự gia tăng đáng chú ý" trong nỗ lực tuyển dụng của công ty cho Nền tảng quảng cáo của mình và nó đã xuất hiện rất nhiều tại liên hoan quảng cáo Cannes Lions đã tổ chức vào tháng 6 vừa qua.

Trong cuộc báo cáo thu nhập gần đây nhất của Apple, Giám đốc điều hành Tim Cook và Giám đốc tài chính Luca Maestri cho biết hoạt động kinh doanh quảng cáo của công ty gặp một số khó khăn liên quan đến Covid-19, nhưng Cook cho biết đây là một công cụ khám phá "tuyệt vời" cho các nhà phát triển ứng dụng muốn quảng bá ứng dụng của họ.

Các nhà phân tích từ Bernstein cho biết hoạt động kinh doanh Dịch vụ của Apple, chủ yếu được thúc đẩy bởi quảng cáo và App Store, đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm tốc trong bốn quý liên tiếp do App Store phải chịu đựng sự thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, họ cho biết họ mong đợi hoạt động kinh doanh quảng cáo của Apple sẽ phát triển do lượng quảng cáo trên App Store cao hơn. "Nhìn chung, chúng tôi tin rằng có thể đạt được mức tăng trưởng ít nhất 20% cho mảng Quảng cáo tổng thể của Apple trong vài năm tới", họ nói.

Có thể thấy, Apple đang chuẩn bị mở rộng quảng cáo sang các khu vực mới trên iPhone và iPad của bạn để tìm kiếm động lực doanh thu lớn tiếp theo. Ngoài ra, công ty cũng đang làm chậm tốc độ mua lại các công ty khởi nghiệp để bắt tay vào một cuộc đại tu lớn.

Apple cắt giảm đáng kể các thương vụ mua lại. Trong hơn một thập kỷ qua, nhà sản xuất iPhone đã mua lại tất cả các loại công ty dẫn đến những tiến bộ lớn mới. Lấy trường hợp của Siri, vốn bắt đầu cuộc sống của một công ty khởi nghiệp. Nếu không có Apple mua lại công ty đó vào năm 2010, thì sự thúc đẩy mạnh mẽ của họ vào trí tuệ nhân tạo và trợ lý giọng nói có thể sẽ không bao giờ xảy ra. AuthenTec và PrimeSense, dẫn đến Touch ID và Face ID, cũng là những giao dịch khó quên.

Chuỗi thỏa thuận đó đã tiếp tục trong những năm qua, dẫn đến các dịch vụ mới như ứng dụng Thời tiết được cập nhật trong iOS 16, Apple Music và Apple News. Nhưng trong khi công ty đã mua lại hơn 100 doanh nghiệp trong nhiệm kỳ hiện tại của Cook, việc mua lại đã chậm lại ở mức nhỏ giọt trong hai năm qua. Trong năm tài chính 2021, Apple chỉ chi 33 triệu USD cho các thương vụ mua lại. Đó là một số tiền quá nhỏ so với chi tiêu của các đối thủ như Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. và Amazon.com Inc. trong năm nay cho đến nay.