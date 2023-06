Apple ra mắt mẫu chip mới được ví như "kỳ quan công nghệ"

Có ý kiến cho rằng M2 Ultra là một "kỳ quan công nghệ", bộ xử lý mạnh nhất mà Apple từng tạo ra. Vậy con chip này thực sự mạnh mẽ như thế nào mà có thể giúp Apple tự tin định giá sản phẩm của mình cao đến vậy?

Apple M2 Ultra là sản phẩm kế thừa của M1 Ultra và là con chip mạnh nhất thuộc dòng M2, đồng thời đi kèm với rất nhiều cải tiến. M2 Ultra thực chất là hai khuôn chip M2 Max ghép lại và hợp nhất thông qua công nghệ UltraFusion (cho phép cả hai khuôn hoạt động cơ bản như một con chip duy nhất với độ trễ cực thấp). UltraFusion sử dụng lớp nối silicon để ghép nối hơn 10.000 tín hiệu, cung cấp băng thông xử lý nội bộ khổng lồ 2,5TB/s với độ trễ thấp.

M2 Ultra sở hữu tổng cộng 134 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 20 tỷ so với M1 Ultra. Cùng với đó là 24 nhân CPU (16 lõi hiệu năng cao và 8 lõi tiết kiệm điện thế hệ mới), 76 nhân GPU và bộ nhớ hợp nhất lên tới 192GB. Chip được xây dựng trên tiến trình 5 nm, tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ của M2 Max lên 800 GB/giây và hỗ trợ bộ nhớ nhiều hơn 50% so với M1 Ultra. Lõi CPU cũng nhanh hơn 20% so với M1 Ultra. Về hiệu năng tổng thể, M2 Ultra được Apple tuyên bố cho hiệu suất được cải thiện hơn 30% so với M1 Ultra vốn đã rất mạnh.

GPU trên M2 Ultra hỗ trợ Neural Engine 32 lõi với khả năng xử lý 31,6 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, nhanh hơn 40% so với chip M1 Ultra. Chip mới cũng hỗ trợ media engine với gấp đôi sức mạnh của M2 Max để đẩy ProRes đến tốc độ đáng kinh ngạc. Apple tuyên bố rằng chỉ cần sử dụng GPU 76 lõi của M2 Ultra cũng có thể đào tạo khối lượng công việc cho máy học mà các GPU rời vốn không thể xử lý do hạn chế về bộ nhớ. Với những cải tiến này, M2 Ultra đã đưa hiệu năng máy Mac lên một tầm cao mới.

Những thông số ấn tượng nêu trên cho thấy con chip mới nhất của Apple mạnh mẽ đến mức công ty tự tin trang bị nó trên tất cả các dòng máy Mac chủ lực thuộc phân khúc cao cấp cho đến "high-end" trong năm nay. M2 Ultra không chỉ xuất hiện trong một mẫu Mac Studio thế hệ mới cực đắt đỏ, mà còn trên dòng Mac Pro chạy chip silicon đầu tiên của Apple. Đó đều là những chiếc máy tính có giá bán lên tới hàng ngàn đô la, và được thiết kế để hoàn thành công việc ở cấp độ chuyên nghiệp, vì vậy không khó để tưởng tượng chúng mạnh đến mức nào.