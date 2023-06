Apple Store tại Việt Nam mở bán nhiều mặt hàng mới, nhà bán lẻ có đủ sức cạnh tranh?

Apple Store mở bán nhiều mặt hàng mới

Theo thông báo từ Apple, tới đây hãng sẽ mở bán nhiều nhiều sản phẩm mới. Trong số đó, Mac Studio là sản phẩm vô cùng hot. Được biết, Mac studio sẽ giữ nguyên giá so với thế hệ tiền nhiệm ( khoảng 1999 USD, tương đương 54,99 triệu đồng). Nâng cấp đáng kể nhất ở dòng máy này là về chip M2, tăng số lượng GPU/CPU và hỗ trợ Ram max 192GB so với 124GB như phiên bản cũ.

Các dòng sản phẩm Macbook được niêm yết tại cửa hàng chính hãng của Apple. Ảnh chụp màn hình.

Theo dự kiến sản phẩm này vẫn sẽ được khách hàng đón nhận do Mac studio M1 đang có tốc độ bán ra đều đặn tại Việt Nam. Với Macbook Air m2 15in, sản phẩm này có giá niêm yết là : giá 32,99 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương với Macbook Pro 13 M2 ở thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, mức giá này sẽ cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng dù sử dụng cùng chip với mức độ hỗ trợ tương đương về bộ nhớ. Macbook Pro 13 M2 sẽ có cân nặng nhỉnh hơn so với macbook pro 13.

Macbook Pro 13 M2 sẽ sở hữu màn hình lớn hơn. Tuy nhiên nếu khách hàng có nhu cầu di động, trình chiếu hoặc các yêu cầu không quá chuyên sâu về đồ hoạ hoặc các tác vụ nặng cần màn hình lớn thì tính năng này có thể sẽ dư thừa. Thực tế cho thấy Macbook Air m2 cũng đáp ứng rất tốt nhu cầu người dùng cơ bản. Vì thế, sản Đánh giá sản phẩm này chỉ phục vụ một phân khúc khách hàng riêng biệt, khó tạo nên bùng nổ về mặt doanh số. Doanh thu chủ yếu của Macbook vẫn sẽ đến từ Macbook air m1, Macbook pro 13 M2 và Macbook pro 14 M2.

Đơn vị bán lẻ vẫn còn cơ hội cạnh tranh

Nhận định về giá bán của các dòng Macbook được Apple Store niêm yết, đại diễn chuỗi bán lẻ Cellphones, cho rằng: "Mức giá niêm yết có phần cao hơn thị trường chung của các sản phẩm chính hãng tại Apple.com là điều không quá bất ngờ, vì cấu trúc giá bán đã được định sẵn. Hầu hết giá bán các sản phẩm từ iPhone iPad Mac và phụ kiện đang cao hơn khá nhiều so với CellphoneS cũng như 1 số hệ thống bán lẻ lớn trên thị trường hiện tại, kèm theo đó là thời gian giao hàng cũng khá lâu từ 1-4 ngày ở các thành phố lớn so với giao hàng nhanh 1-2h của CellphoneS, TGDD, FPT shop do độ phủ các cửa hàng cao ở các thành phố lớn.

Về thu cũ, giá thu cũ cũng được định giá thấp hơn so với CellphoneS khá nhiều, thời gian định giá, thu cũ tốn 7-14 ngày , không rõ ràng phụ thuộc vào việc định giá của đối tác thứ ba".

Có thể thấy, những ảnh hưởng của trang chính hãng sẽ phụ thuộc nhiều vào chính sách giá bán. Bên cạnh đó, Apple.com không chấp nhận đổi trả hay bảo hành các lỗi thẩm mỹ với các sản phẩm mua trực tuyến. Còn tại CellphoneS hay các chuỗi lớn khác thì hầu hết ngoài chính sách bảo hành hãng tương tự, thời gian đổi lỗi là 30 ngày đầu tiên, thêm nữa là khách hàng được đổi mới ngay tại cửa hàng với các lỗi thẩm mỹ hoặc lỗi NSX.

Với phương thức mua hàng trả góp, apple.com chỉ có hình thức trả góp qua Momo. Trong khi đó tại CellphoneS cũng như các nhà lớn rất đa dạng về lựa chọn trả góp tài chính truyền thống bằng cmnd, bằng lái xe với Home Credit, shinhan Credit ... hay thẻ tín dụng của các ngân hàng với nhiều lựa chọn thơi hạn , mua trước trả sau qua Kredivo nếu khách hàng chưa có thẻ tín dụng.

Giá bán các dòng sản phẩm chính hãng tại Apple Store có sự chênh lệch đáng kể so với đơn vị bán lẻ là CellphoneS.

Do đó, với mức giá cạnh tranh cùng cùng dịch vụ nhanh hơn, các chuỗi bán lẻ hiện tại vẫn có khả năng cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, khi vào mùa ra mắt sản phẩm mới, việc định giá bán lẻ các sản phẩm của Apple sẽ có mức điều chỉnh để tạo ra mức giá trần cho thị trường Apple chính hãng và dành cho các nhà phân phối, bán lẻ tại Việt Nam.