Argentina bắt giữ đối tượng đe dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ và Israel

Cảnh sát đứng gác trên Đại lộ Mayo ở Buenos Aires sau khi Đại sứ quán Israel nhận được lời đe dọa đánh bom, ngày 18/10/2023. Ảnh: AFP

Đối tượng bị bắt giữ là một thanh niên 18 tuổi, cư trú tại thị trấn Don Torcuato ở quận Tigre, thuộc tỉnh Buenos Aires. Tuyên bố của cảnh sát nói rõ đối tượng không chỉ gửi email đe dọa đánh bom tới Đại sứ quán Mỹ và Israel hôm 18/10, mà trước đó còn gửi cả tin nhắn đe dọa tới các cơ quan đại diện và nhân viên ngoại giao của Canada, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Iran và phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) tại Argentina trong thời gian từ ngày 29/8 – 1/9.

Tại nơi cư trú của đối tượng, các nhân viên an ninh đã thu giữ điện thoại di động, máy tính xách tay, thẻ nhớ cùng các thiết bị điện tử khác làm bằng chứng phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trong ngày 18/10, Đại sứ quán Mỹ và Israel tại Buenos Aires đã phải sơ tán sau khi nhận được 2 thư điện tử có nội dung đe dọa đánh bom. Ngay sau đó, lực lượng chống bom mìn đã được huy động đến hiện trường và tiến hành khám xét nhưng không phát hiện điều gì khả nghi.

Hiện Đơn vị điều tra chống khủng bố Argentina (DIUA) đang phối hợp với cảnh sát địa phương tăng cường biện pháp an ninh tại các trụ sở ngoại giao, đền thờ, trường học và các cơ sở có liên quan đến cộng đồng Do Thái tại nước này trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel leo thang.

Năm 1992, tại Argentina từng xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Israel khiến 29 người thiệt mạng và sau đó 2 năm là một vụ đánh bom khác nhằm vào trụ sở Hiệp hội Do Thái (AMIA) tại thủ đô Buenos Aires khiến 85 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Hai vụ việc đau lòng đã gây rúng động cộng đồng người Do Thái tại Argentina, cũng là cộng đồng người Do Thái lớn nhất ở Mỹ Latinh. Hiện cộng đồng này đang có khoảng 300.000-400.000 thành viên.