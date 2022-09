Audi, Mercedes-Benz, Morgan, Jeep… sẽ giới thiệu, trưng bày mẫu xe mới nhất ở TP.HCM

Phía Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết tham gia Vietnam Motor Show 2022, hãng sẽ trưng bày một mẫu xe concept hoàn toàn mới "Small SUV concept", lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và thế giới. Hãng này hứa hẹn tạo nên bước ngoặt đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của mình tại thị trường Đông Nam Á cũng như tại Việt Nam nói riêng.

Mẫu xe Triton của Mitsubishi Motors. Ảnh: MMV

Bên cạnh những mẫu xe đã thành danh trên thị trường như Pajero Sport, Outlander, Attrage và Xpander, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ mang đến triển lãm lần này mẫu xe đua Triton, chiếc xe sẽ tham gia thi đấu ở giải đua địa hình AXCR diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Thái Lan.

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ lần đầu tiên trưng bày Mercedes EQS - dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang tại Vietnam Motor Show 2022. Nhiều dòng xe đặc biệt khác như Mercedes-Maybach GLS, Mercedes-Maybach S-class, và Mercedes-AMG GLA cũng đã sẵn sàng mang đến cho khách hàng Việt Nam những phần trình diễn bất ngờ.

MG Việt Nam giới thiệu 2 mẫu xe điện là MG Marvel R, MG4 Electric hoàn toàn mới cùng 2 mẫu xe đã có mặt tại thị trường Việt Nam là MG5 và MG ZS.

Thiết kế mẫu Morgan Plus Four. Ảnh: Morgan

Lần đầu đến với triển lãm Vietnam Motor Show, Morgan dự kiến trưng bày 2 dòng xe mới nhất là Morgan Plus Four và Morgan Plus Six. Phong cách vượt thời gian, cảm xúc của người lái và hiệu suất hoạt động là ba cá tính nổi bật nhất của dòng xe Plus Four.

Với Jeep - RAM, ngoài 4 dòng xe tiêu biểu là Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, RAM 1500 Laramie và RAM TRX, Jeep - RAM ra mắt dòng xe Jeep Grand Cherokee hoàn toàn mới ngay tại triển lãm.

Subaru Việt Nam sẽ chính thức ra mắt mẫu xe WRX và WRX Wagon hoàn toàn mới đồng thời trưng bày các mẫu xe khác như Outback, BRZ và Forester.

Toyota Việt Nam dự kiến trưng bày những mẫu xe Hybrid mới nhất - giải pháp giao thông "xanh", phù hợp tại Việt Nam, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội đồng và thân thiện với môi trường.

Phía Volkswagen Việt Nam cũng bật mí tại Vietnam Motor Show 2022 sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm mới, nhưng hãng sẽ giữ bí mật đến phút chót, hứa hẹn mang đến nhân tố mới đáng mong đợi cho giới mộ điệu xe Đức cũng như khách hàng Việt.

Lexus lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe điện ý tưởng LF-Z. Được phát triển trên nền tảng chạy điện hoàn toàn mới kết hợp hệ thống lái điện tử, trí tuệ nhân tạo vì một tương lai xanh và bền vững.

Mẫu Audi e-tron GT quattro. Ảnh: Audi

Tại Vietnam Motor Show 2022, khách hàng có thể chiêm ngưỡng chiếc Audi e-tron GT quattro - quán quân giải Mẫu xe hiệu suất thế giới của năm 2022 (World Performance Car of the Year 2022) và Xe Đức sang trọng của năm 2022 (German Luxury Car of the Year 2022).

Brabus Việt Nam mang đến triển lãm Vietnam Motor Show 2022 những sản phẩm tốt nhất của mình, đó là siêu sedan Brabus B50 được sản xuất dựa trên mẫu xe Mercedes-Benz S 500 4MATIC và Brabus G800 - đại diện hấp dẫn nhất trong dòng sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu G-Class.