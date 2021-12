Australia: Hàng triệu người có nguy cơ “đổ bể” kế hoạch du lịch Giáng sinh vì biến chủng Omicron

Hàng dài ô tô chờ xét nghiệm Covid-19 cho lái xe tại cơ sở xét nghiệm của bệnh viện St Vincent, ở khu vực bãi biển Bondi của thành phố Sydney, hôm 19/12. (Ảnh: AAP)

Bùng phát "cơn sốt" kit test nhanh kháng nguyên do lo ngại biến chủng Omicron

Trong bối cảnh khủng hoảng chuỗi cung ứng chung trên toàn cầu hiện nay, khi thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm thường kéo dài 3 ngày, nên nhiều người dân Australia đang hoang mang lo lắng kế hoạch du lịch Giáng sinh của mình sẽ bị "đổ bể" vì "mối đe dọa" biến chủng Omicron. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiều gia đình sẽ lại phải đón Giáng sinh trong nhà một cách biệt lập, không thể gặp người thân…

Dòng người xếp hàng dài chờ xét nghiệm Covid-19 tại một cơ sở xét nghiệm ở thành phố Melbourne. (Ảnh: AAP)

Thêm vào nỗi hoang mang chung trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh là tình trạng căng thẳng xảy ra tại nhiều cơ sở xét nghiệm, khi số người dân đổ tới xét nghiệm tăng vọt nhất là vào cuối tuần qua, với hy vọng kịp có kết quả xét nghiệm để đi du lịch đón Giáng sinh.

Tình trạng căng thẳng xảy ra tại nhiều cơ sở xét nghiệm, khi số người dân đổ tới làm xét nghiệm tăng vọt cuối tuần qua. (Ảnh: AAP)

Mặc dù khoảng 90% dân số Australia trên 16 tuổi đã tiêm vaccine đầy đủ, nhưng biến chủng Omicron vẫn lây lan khá nhanh lên tới 4.000 trường hợp mỗi ngày và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Bởi thế chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Mary-Louise McClaws đã kêu gọi người dân Australia cung cấp các kết quả xét nghiệm nhanh miễn phí.

"Cơn sốt" mới bùng phát, khiến các kệ hàng dược phẩm lại bị "vét sạch" kit test nhanh kháng nguyên (rapid antigen tests). (Ảnh: Hughriminton/Instagram)

Các chuyên gia cũng đã khuyến cáo rằng kit test nhanh kháng nguyên (rapid antigen tests) chỉ có hiệu quả khoảng 70% để xác định trường hợp dương tính, nên có thể đem lại "cảm giác an toàn sai".

Tuy nhiên "cơn sốt" lùng mua kit test nhanh kháng nguyên (tương tự như "cơn sốt" săn lùng giấy vệ sinh đã xảy ra trước đây tại một số nơi) vẫn bùng phát. Thể hiện qua cảnh tượng nhiều người đổ tới các hiệu thuốc và siêu thị, nhanh chóng "vét sạch" số kit test nhanh kháng nguyên khỏi các kệ hàng.

Các bãi biển Australia được dự báo sẽ tràn ngập "chân dài bikini sexy" đón Giáng sinh bất chấp biến chủng Omicron

Hàng triệu người Australia với nhiều "chân dài bikini sexy" được dự báo sẽ đổ ra biển trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, lặp lại cảnh tượng trên các bãi biển cuối tuần qua như thế này. (Ảnh: MatrixNews)

Hai bang Queensland và Tasmania đã áp dụng lại yêu cầu đeo khẩu trang với môi trường hoạt động trong nhà, khi khách du lịch di chuyển từ bang này sang bang khác bắt đầu tràn ngập nhiều nẻo đường.

Trong khi tại bang New South Wales số ca lây nhiễm mới tăng ở mức kỷ lục lên tới 2.566 ca hôm 19/12, cùng 21 người khác phải nhập viện. Nhưng bang này chưa áp đặt lại bất kỳ hạn chế nào, có lẽ do vừa loại bỏ quy định giới hạn về mật độ người và cho phép những người chưa tiêm chủng cũng có quyền "tự do" như người đã tiêm chủng…

Một điểm nhấn bắt mắt "chân dài bikini sexy" khi hàng nghìn "tín đồ bãi biển" ở Sydney đổ ra biển hôm 18/12, với tâm trạng hưng phấn trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. (Ảnh: MatrixNews)

Bất chấp "mối đe dọa" biến chủng Omicron, theo dự báo của các chuyên gia, hàng triệu người Australia có thể sẽ đổ ra biển trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 2021, khi nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C do các đợt nắng nóng kỷ lục như thời thập niên 1930 diễn ra tại 4 thành phố lớn là: Thủ đô Canberra (khoảng 28 độ C trong ngày Giáng sinh 25/12), thành phố Perth (Thủ phủ bang Tây Australia) khoảng 38 độ C, còn 2 thành phố Adelaide (Thủ phủ bang Nam Australia) và Darwin (Thủ phủ Northern Territory - vùng lãnh thổ Bắc Australia) có thể chạm ngưỡng 32 độ C.

Bất chấp "mói đe dọa" Omicron, không khí Giáng sinh vẫn được các "chân dài bikini sexy" đưa xuống bãi biển Bondi nổi tiếng ở Sydney cuối tuần qua. (Ảnh: AFP/Getty)

Trong khi thành phố Sydney Thủ phủ bang New South Wales dù đang trong đợt La Nina, cũng có được ngày Giáng sinh nắng nóng khoảng 30 độ C; Thủ phủ Brisbane của bang Queensland khoảng 28 độ C và còn có thể có mưa; Melbourne mát mẻ với nhiệt độ khoảng 24 độ C…