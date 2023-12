B Trần: "Tôi không còn thiết tha với những cuộc vui"

Trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng, chàng hotboy B Trần tiếp tục có cho mình một vai diễn khác trong Chúng ta của 8 năm sau kể từ vai khách mời trong Món quà của cha. Anh thủ vai nhân vật Tùng của 8 năm sau, một kẻ dù đã có cuộc sống viên mãn với vợ đẹp con xinh, nhưng vẫn chưa thể từ bỏ thói trăng hoa của mình.



B Trần đóng vai một người đàn ông đã có vợ con trong Chúng ta của 8 năm sau. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Dân Việt, B Trần hy vọng nhân vật của anh sẽ là bài học cho những người đàn ông không coi trọng vợ con.

Trong Chúng ta của 8 năm năm sau, anh thủ vai nhân vật Tùng lúc trưởng thành, người không chỉ trở thành chồng mà còn làm bố. Anh có thấy khó khăn khi bản thân ngoài đời vẫn độc thân?

- May mắn trong phim khi Nguyệt (Quỳnh Kool) và Tùng lập gia đình khi cả hai vẫn còn trẻ. Tùng vẫn đang học cách quan tâm và yêu thương vợ, nhưng chỉ khác giờ đây Tùng phải dành tình yêu thương cho cả con gái của mình nữa.

Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất là tôi và Quỳnh Kool chưa hề biết nhau từ trước đó. Khi tôi bắt đầu vào những cảnh quay đầu tiên, thì đó lại là cảnh Nguyệt bắt gặp Tùng đang vụng trộm với cô gái khác. Chính vì chưa tiếp xúc với bạn diễn của mình bao giờ, nên tôi có lo lắng khi cách diễn xuất chưa thể đạt tới cảm xúc như ý.

B Trần vào vai Tùng một người đàn ông "trăng hoa". Ảnh: FBNV

Nhiều người nghĩ nhân vật Tùng thực sự là "kẻ xấu" với thói trăng hoa. Anh có muốn giải thích gì cho nhân vật của mình không?

- Tôi phải thừa nhận nhân vật của mình "xấu" thật chứ không hề chung tình. Anh ta rất yêu thương Nguyệt và coi Nguyệt là tất cả cuộc sống của mình, nhưng bản tính trăng hoa đã ăn vào máu từ hồi trẻ, khiến anh ta khó tự chủ. Tôi mong diễn xuất của mình qua nhân vật Tùng, có thể gửi tới khán giả nhất là cánh đàn ông một thông điệp, đó là có những ranh giới mình không thể vượt qua được và đừng "dại" mà làm tổn thương người phụ nữ mình yêu thương hết lần này tới lần khác, bởi không phải lúc nào cũng sửa chữa được lỗi lầm.

B Trần từng có khoảng thời gian vào Nam nhưng không gây được danh tiếng nhiều, liệu đó có phải lý do anh về lại miền Bắc?

- Khoảng thời gian sinh sống trong Nam, tôi may mắn có cơ duyên chạm tới những dự án nổi bật cả về điện ảnh lẫn truyền hình. Tôi có dịp được xuất hiện trong phim Cây táo nở hoa, hay phim điện ảnh Trái tim quái vật, nhưng khi nhìn lại bản thân, tôi mới thấy có thể mình chưa đủ tốt để tận dụng những cơ hội tới với mình. So với nhiều diễn viên khác, tôi thấy mình đã rất may mắn, chỉ là mình chưa tận dụng được thôi! Mong rằng khi trở lại "mái nhà xưa" tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, tôi sẽ lại có thêm nhiều động lực hơn để cố gắng.

B Trần đang định hướng trở lại phim phía Bắc. Ảnh: FBNV

Khoảng thời gian không đóng phim, anh đã ở đâu và làm những gì, tại sao anh lại tạm ngưng sự nghiệp như vậy?

- Tôi nghĩ mỗi một nghệ sĩ đều cần có nguồn cảm hứng riêng cho mình, khi mất đi cảm hứng rồi thật khó để làm một cái gì đó. Tôi nghĩ nên tự có một khoảng thời gian để nhìn lại mọi thứ, để ý hơn tới bản thân. Tôi tập thói quen không suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm, ăn uống lành mạnh để không bị tăng cân. Tôi cũng không còn sa đà quá mức vào các cuộc vui, ở nhà đọc sách và xem phim.

Vậy anh lấy đâu ra nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống?

- May mắn là nhờ bạn bè người quen giới thiệu, tôi vẫn có vài hợp đồng đóng quảng cáo, đủ để trang trải cho sinh hoạt hàng ngày.

Trong Chúng ta của 8 năm sau, anh có nghĩ nhân vật Tùng giống với những màu vai mình thể hiện trước đây?

- Nếu mọi người theo dõi cái tên B Trần từ lâu, ắt hẳn còn nhớ hình ảnh Phan "lãng tử" trong 5s Online – một cậu chàng đào hoa và thích đi "cua" các cô gái xinh đẹp. Tuy vậy, những nhân vật như vậy chỉ dừng lại ở mức giải trí đơn thần, còn nhân vật Tùng trong Chúng ta của 8 năm sau sẽ có nhiều sự đào sâu hơn vào tâm lý. Anh ta sẽ phải đối mặt với những khoảnh khắc đau đớn hơn, phải đứng trước sự đổ vỡ và chia ly. Đến bản thân tôi cũng rất hồi hộp để chứng kiến Tùng sẽ làm gì để cứu vãn hay tiếp tục sai lầm rồi đánh mất tất cả.

B Trần có thời gian tạm dừng nghề diễn để lấy lại năng lượng. Ảnh: FBNV

Qua nhân vật này, anh có mong muốn một ngày nào đó mình cũng sớm sẽ có vợ con ngoài đời?

- Dĩ nhiên, tôi rất muốn, ở nhà người thân cũng đã "nhắc khéo" về chuyện tôi sớm lập gia đình. Chỉ là bản thân còn muốn cống hiến, muốn thực hiện nhiều đam mê với nghệ thuật. Như tôi đã nói ở trên, ở tuổi này tôi không còn muốn sa đà vào các cuộc vui, tôi thích ở nhà và có một cuộc sống bình yên, được quây quần bên gia đình sau những ngày bản thân cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu lựa chọn người phù hợp với mình, tôi cũng phải cân nhắc bởi công việc của một diễn viên thường có giờ giấc không cố định, không phải ai cũng hiểu cho nghề nghiệp của mình.

B Trần không ngại nếu có tin đồn tình cảm với Quỳnh Kool. Ảnh: FBNV

Từng xảy ra tin đồn tình cảm với Thúy Ngân trong "Cây táo nở hoa", anh có sợ điều đó lặp lại với Quỳnh Kool?

- Là nghệ sĩ, chúng tôi thừa hiểu những tin đồn về tình cảm của các diễn viên trong một bộ phim là điều xảy ra không ít. Ngay cả với Quỳnh Kool, theo tôi được biết, cô ấy cũng có khá nhiều tin đồn tình cảm với các bạn diễn khác nhưng mọi người thấy đó, cô ấy vẫn chăm chỉ diễn xuất và gặt hái được những thành công trong sự nghiệp. Nên tôi cũng sẽ chỉ biết tập trung vào những gì mình cảm thấy cần thiết nhất cho vai diễn thôi! Có một điều tôi khá "tự hào" về bản thân đó là mình chưa bao giờ "say nắng" bạn diễn nữ, tất cả chỉ dừng lại ở mức quý mến khi sau những bộ phim, tôi lại có những người em, người bạn thân thiết.

Anh Vũ – một người bạn rất thân của B Trần đang thành công với những phim như Hương vị tình thân hay Biệt dược đen, anh có muốn chia sẻ điều gì về người bạn của mình không?

- Tôi và anh Anh Vũ vẫn thường xuyên liên lạc và đi đây đó cùng nhau. Tôi cũng có xem phim Biệt dược đen và cá nhân tôi cảm nhận, Anh Vũ đã có một sự lột xác táo bạo. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ có cơ hội được vào vào một vai diễn phản diện, nội tâm phức tạp như vậy!

Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!