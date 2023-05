Chiều 30/5, Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh), cho biết, sau quá trình xác minh, làm rõ, cháu bé đi lạc gần khu vực bờ sông Ka Long được Đội CSGT- TT Công an TP.Móng Cái cứu giúp đã được bàn giao cho người thân.



Cháu Nguyễn Quang H. được Đội CSGT TT Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) chăm sóc sau khi cứu vớt dưới sông Ka Long lên. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 29/5/2023, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có cháu bé bị lạc tại khu vực bờ sông Ka Long, Chỉ huy đội CSGT -TT Công an TP.Móng Cái đã lập tức triển khai lực lượng cứu giúp.

Thời điểm này, 3 cán cán bộ Đội CSGT -TT Công an TP.Móng Cái đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần khu vực sông Ka Long là Đỗ Văn Đông, Đặng Văn Quý và Nguyễn Văn Tâm đã cứu vớt cháu bé từ dưới sông Ka Long và đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe an toàn.

Trong đêm 29/5 đến trưa 30/5, Đội CSGT TT Công an TP.Móng Cái đã chăm sóc cháu bé để cháu vượt qua cơn hoảng loạn, ổn định tinh thần. Đồng thời, Công an TP Móng Cái lập tức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trưa 30/5/2023, cháu H đã được Đội CSGT TT Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) bàn giao cho mẹ cháu. Ảnh: CACC.

Qua xác minh, Công an TP.Móng Cái xác nhận, cháu bé là Nguyễn Quang H, SN 2016, quê quán ở Tuyên Quang. Khi H bị lạc mẹ ở khu vực công viên gần bờ sông Ka Long, cháu đã bị trượt chân ngã xuống sông và cố gắng tìm cách vào bờ, hô hoán để mọi người biết và được công an cứu giúp.

Mẹ của cháu Hiếu là N.T.N, SN 1986, quê Tuyên Quang, ra Móng Cái làm kinh tế và gửi con ở quê cho ông bà. Khi H kết thúc năm học, chị N đón con từ quê ra Móng Cái từ ngày 26/5/2023.

Tối 29/5/2023, chị N cho con ra công viên chơi, khi chị đi vệ sinh thì bị lạc con. Rất may, lực lượng Công an đã kịp thời cứu giúp, tính mạng của con được an toàn. Trưa ngày 30/5/2023, cháu H. đã được bàn giao cho mẹ cháu.