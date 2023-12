Bà Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh: Hé lộ những khoản nợ "khủng" của Tập đoàn Thiên Minh Đức

Mẹ của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị hoãn xuất cảnh

Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức, do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Cục Thuế tỷnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú TP Vinh, Nghệ An). Bà Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức (mã số thuế: 2900471372), địa chỉ tại số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh.

Theo công bố, doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỷnh Nghệ An tính đến 30/11/2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng ở "đầu bảng" với 950 tỷ đồng.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Được biết, trước khi nằm trong danh sách nợ thuế của tỉnh, Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng và là nhóm những doanh nghiệp địa phương đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước.

Trụ sở Tập Đoàn Thiên Minh Đức, TP Vinh (Nghệ An). Ảnh Kinhdoanh.net

Chân dung Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group)

TMD Group thành lập ngày 4/9/2001, trụ sở chính tại đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.

Tập đoàn hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty là xăng dầu, khí hóa lỏng.

Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bên cạnh đó TMD Group là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi,...

Tại cập nhật thay đổi 20/9/2022, vốn điều lệ của TMD Group tăng từ 1.455 tỷ đồng lên 2.022 tỷ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% VĐL), con trai bà Thành - Chu Đăng Khoa - được mệnh danh là "đại gia kim cương" góp 460,5 tỷ đồng (tương đương 22,77% VĐL), ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (tương đương 0,08% VĐL).

Năm 2017, TMD Group chỉ thu về 2.181 tỷ đồng, đến năm 2018, doanh thu ở mức 6.176 tỷ đồng, 9.837 tỷ đồng (năm 2019), 10.698 tỷ đồng (năm 2020) và 11.169 tỷ đồng (năm 2021). Sau 5 năm, doanh thu công ty đã tăng 8.396 tỷ đồng, tương đương 3,8 lần.

Dù doanh thu tăng trưởng mạnh, xong lợi nhuận TMD Group mang về không mấy tươi sáng. Cụ thể, năm 2017, công ty lỗ 39 tỷ đồng. Năm 2018, lỗ 128 tỷ đồng. Năm 2019, lỗ 303 tỷ đồng.

Bước sang năm 2020, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 19 tỷ đồng. Năm 2021, lãi khoảng 25 tỷ đồng. Dẫu vậy, sỗ lãi này vẫn là nhỏ bé khi đặt cạnh con số doanh thu lên đến 10.691 tỷ đồng năm 2020 và 11.169 tỷ đồng năm 2021.

Kết quả, tính đến ngày 31/12/2021, TMD Group còn lỗ lũy kế 154 tỷ đồng, vốn chủ TMD Group bị ăn mòn về 1.317 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu lên đến 1.471 tỷ đồng.

Đến năm 2022, doanh thu của TMD Group đạt 10.465 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước đó. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 20 tỷ đồng, giảm 20%.

Tuy có lãi ở 2 năm gần nhất, thế nhưng số tiền này không đủ vá số lỗ lũy kế từ những năm trước đó của TMD Group. Kết quả, tại ngày 31/12/2022, công ty vẫn đang gánh số lỗ lũy kế gần 134 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu công ty ở thời điểm kết thúc năm 2022 về còn 1.904 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu là hơn 2.038 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức có dư nợ ngân hàng hơn 4.300 tỷ đồng, toàn bộ vốn góp của cổ đông đã thế chấp



Dữ liệu còn cho thấy, tính đến tháng 12/2023, TMD Group có dư nợ ngân hàng hơn 4.376 tỷ đồng tại 4 chi nhánh của 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.

Vietcombank hiện là chủ nợ lớn nhất với tổng số dư hơn 2.925 tỷ đồng. Chi nhánh Nghệ An có cho vay gần 1.845 tỷ, chi nhánh Vinh là hơn 35 tỷ đồng, tất cả đều chuyển thành nợ có khả năng mất vốn từ ngày 18/12.

Trong khi đó, BIDV cho TMD Group vay gần 1.261 tỷ đồng. VPBank cho đầu mối kinh doanh xăng dầu này vay gần 191 tỷ đồng, tất cả khoản cho vay này đã chuyển sang nợ có khả năng mất vốn kể từ 15/12.

TMD Group hiện thế chấp tại các ngân hàng bằng 111 tài sản đảm bảo cho các khoản vay trên.

Dữ liệu cho thấy, Tập đoàn Thiên Minh Đức phân phối chủ yếu sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn dầu khí Việt Nam; bên cạnh đó là sản phẩm của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn.



Bên cạnh đó, năm 2016 và cập nhật đến tháng 6/2020, khi vốn của Tập đoàn Thiên Minh Đức ở mức 1.150 tỷ đồng do 3 cá nhân Chu Thị Thành, Chu Đăng Khoa và Vương Đình Quán nắm giữ, đã được thế chấp toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng Vietcombank.



Cụ thể tài sản thế chấp tại Ngân hàng Vietcombank là: phần vốn góp của ông Chu Đăng Khoa tại Tập đoàn Thiên Minh Đức có tổng giá trị vốn góp tại thời điểm tháng 6/2020 là 460,5 tỷ đồng, tương ứng 39,87% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Minh Đức; Phần vốn góp của bà Chu Thị Thành 693 tỷ đồng, tương ứng 60,0% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Minh Đức; Phần vốn góp của ông Vương Đình Quán 1,5 tỷ đồng, tương ứng 0,13% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bà Chu Thị Thành còn là Chủ tịch HĐTQ CTCP Điện mặt trời Miền Trung MK được thành lập từ năm 2019. Miền Trung MK có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group - nắm giữ 45% cổ phần), CTCP Hóa chất Nhựa (nắm giữ 50% cổ phần) và ông Chu Đăng Khoa (nắm giữ 5% cổ phần). Ngoài ra, doanh nhân Chu Thị Thành còn đại diện cho Công ty CP Trung Long, Công ty TNHH Thương mại Du lịch DKC, Công ty CP Nam Long Vinh, Công ty CP Khoa học Kỹ thuật điện tử, thiết bị viễn thông Trung Thiên, Công ty CP Dầu khí EPIC và Công ty TNHH Thương mại Hiếu Thành Lộc…