Ba Lan, Hungary công bố lệnh cấm bất ngờ khiến Ukraine thất vọng tột cùng

Lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ Ukraine của Ba Lan và Hungary sẽ khiến nông dân Ukraine khó khăn chồng khó khăn. Ảnh minh họa Reuters.

Theo Reuters, ngày 15/4, Ba Lan và Hungary đã quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác từ Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước trong bối cảnh nguồn cung dư thừa khiến giá thành nông sản giảm trên toàn khu vực.

"Hôm nay, chính phủ đã quyết định cấm nhập khẩu ngũ cốc, cùng hàng chục loại thực phẩm khác từ Ukraine. Nếu không một cuộc khủng hoảng sâu rộng sẽ xảy ra trong ngành nông nghiệp Ba Lan", ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan Pháp luật và Công lý (PiS) tuyên bố ngày 15/4.

Tuy nhiên, ông Kaczynski nhấn mạnh, Ba Lan vẫn sẽ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và sẵn sàng đàm phán với Kiev để giải quyết vấn đề ngũ cốc.

"Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục là bạn, là đồng minh của Ukraine. Nhưng nhiệm vụ của mọi quốc gia, mọi chính quyền, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều là bảo vệ lợi ích của người dân mình", ông Kaczynski cho hay.

Cùng ngày 15/4, chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng áp dụng lệnh cấm tương tự với ngũ cốc Ukraine và cho rằng, nếu việc nhập khẩu tiếp tục, nông dân nước này sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Hungary không nêu cụ thể thời điểm bắt đầu triển khai nhưng nói lệnh cấm sẽ kết thúc cuối tháng 6, cùng thời điểm với Ba Lan.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh nguồn cung ồ ạt đã làm giảm giá ngũ cốc và các nông sản khác trên toàn khu vực.

Sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát, khiến một số cảng ở Biển Đen bị phong tỏa, một lượng lớn ngũ cốc của Ukraine vốn có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm do Liên minh châu Âu (EU) sản xuất vẫn ở lại các quốc gia Trung Âu do tắc nghẽn hậu cần. Điều này làm giá cả sụt giảm và ảnh hưởng đến việc bán hàng của các nông dân trong khu vực khiến họ giận dữ. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan đã phải từ chức.

Trong một bức thư gửi Ủy ban châu Âu vào tháng trước, các thủ tướng của 5 quốc gia Đông Âu cho biết, mức độ gia tăng đối với các sản phẩm như ngũ cốc, hạt có dầu, trứng, thịt gia cầm và đường hiện ở mức "chưa từng có". Họ đồng thời tiết lộ có thể xem xét áp thuế đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine. Tháng trước, Ba Lan và Hungary nằm trong số một số quốc gia châu Âu yêu cầu EU giúp đỡ để chống lại tác động của ngũ cốc giá rẻ Ukraine.

Theo The National News, lệnh cấm của Ba Lan, Hungary đã khiến Kiev vô cùng thất vọng. Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine hôm thứ Bảy 15/4 tuyên bố rằng, họ “lấy làm tiếc về quyết định này”.

“Nông dân Ba Lan đang đối mặt với tình huống khó khăn, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng nông dân Ukraine hiện đối mặt với tình huống khó khăn nhất do chiến tranh", Bộ tuyên bố và đề nghị trong những ngày tới các bên sẽ đi đến một thỏa thuận mới làm hài lòng tất cả.

Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu nói rằng chính sách thương mại thuộc thẩm quyền riêng của EU và vì thế các hành động đơn phương là không thể chấp nhận. "Vào những thời khắc khó khăn, điều quan trọng là phải phối hợp và thống nhất tất cả các quyết định trong EU" - tuyên bố nói.