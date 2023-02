Ba mẫu xe Toyota ra mắt Việt Nam 2023: Toyota Innova thế hệ mới có gì?

Toyota Wigo quay lại Việt Nam

Năm 2018, Toyota Wigo lần đầu mở bán ở Việt Nam cạnh tranh trong phân khúc hạng A. Tuy nhiên, thiết kế bảo thủ, trang bị nghèo nàn nên mẫu xe này đã liên tục ế ẩm và bị khai tử.

Toyota Wigo 2023 thế hệ mới sắp quay lại Việt Nam. Ảnh Toyota.

Đến năm 2023 này, Toyota Wigo thế hệ mới dự kiến sẽ được mang quay trở lại thị trường Việt Nam để cạnh tranh khi VinFast Fadil, đối thủ lớn nhất đã rời bỏ cuộc chơi.

Mới nhất, Perodua Axia 2023 đã ra mắt Malaysia, mẫu xe này có thể coi là bản xem trước Toyota Wigo thế hệ mới bởi được phát triển cùng nền tảng khung gầm.

Nhiều nguồn tin khẳng định, Toyota Wigo 2023 sẽ sử dụng khung gầm DNGA-A do Daihatsu chỉnh sửa từ khung gầm toàn cầu TNGA của Toyota. Hiện chưa rõ Wigo có nâng cấp động cơ hay không, nếu được thay đổi sẽ là loại 1.2L 3 xy-lanh, thay vì bản 4 xy-lanh như thế hệ hiện tại.

Toyota Vios sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong quý 1/2023?

Theo một số nguồn tin từ đại lý, Toyota Vios thế hệ mới sẽ trình thị trường Việt vào quý I năm 2023 và hiện đã nhận đặt cọc với giá dự kiến sẽ tăng so với xe hiện hành.

Ở thế hệ mới, Toyota Vios sẽ do sử dụng nền tảng Kiến trúc toàn cầu mới của Daihatsu (DNGA). Kích thước của Toyota Vios 2023 tăng chiều dài thêm 5mm, rộng hơn 10mm, cao hơn 5mm và chiều dài cơ sở thêm 70mm so với thế hệ cũ. Theo đó, Toyota Vios 2023 có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.425 x 1.740 x 1.480 (mm), chiều dài cơ sở 2.620mm.

Toyota Vios 2023 hoàn toàn mới sẽ ra mắt Việt Nam ngay đầu năm mới và được người dùng vô cùng chờ đợi. Ảnh Autolife.

Ngoại hình của Toyota Vios 2023 vô cùng hiện đại với những đường nét thiết kế khỏe khoắn. Lưới tản nhiệt mở rộng với lớp sơn đen, hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần mang đến cái nhìn mới.



Nội thất Toyota Vios 2023 không còn bảo thủ mà thay đổi theo hướng tích cực đầy trẻ trung, năng động.

Nội thất của Toyota Vios cũng cập nhật theo xu hướng mới và không khác nhiều Raize đang bán ở Việt Nam. Xe có màn hình giải trí đặt nổi 9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa tự động, phanh tay điện tử.

Dưới nắp ca-pô, Toyota Vios 2023 sử dụng động cơ xăng mới 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 3NR-VE, dung tích 1.2L cho công suất 94 mã lực và 110 Nm cùng hộp số Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước.

All New Toyota Vios lần đầu có gói an toàn Toyota Safety Sense gồm: Hệ thống chống va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát bàn đạp ga.

Toyota Innova có gì?

Toyota Innova thế hệ mới vừa ra mắt Indonesia trong tháng trước và dự kiến về Việt Nam trong quý II năm 2023. Hiện tại, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Toyota Innova 2023 và những thay đổi trên mẫu xe này thực sự ấn tượng.

Theo đó, Toyota Innova được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm TNGA-C mới. Khung gầm mới giúp Toyota Innova 2023 được nới rộng nhiều kích thước. Cụ thể, xe dài 4.755 mm, tăng 20mm, rộng 1.850 mm, thêm 20mm, chiều cao giữ nguyên mức 1.795mm, khoảng sáng gầm xe 185mm và chiều dài cơ sở tăng 100mm đạt 2.850mm

Toyota Innova 2023 thế hệ mới. Ảnh Autolife.

Ở thế hệ mới, Toyota Innova thoát xác khỏi MPV nhờ thiết kế SUV giống “người anh em” Highlander. Mẫu xe này có phần đầu cải tiến nhờ lưới tản nhiệt mở rộng, nối liền là hệ thống đèn pha/cos dạng LED hiện đại.

Mâm xe Toyota Innova kích thước 18 inch màu crom hiện đại và đèn hậu LED nổi khối đầy tương lai.

Nội thất của Toyota Innova 2023 nhận được sự cải tiến toàn diện so với thế hệ cũ đang bán ở Việt Nam.

Nội thất của Toyota Innova 2023 cũng được cập nhật theo xu hướng mới với màn hình nổi, vô-lăng mới và đồng hồ kỹ thuật số. Ở đời mới, Toyota Innova còn có thêm tùy chọn ghế ngồi thương gia ở hàng giữa mới.

Đặc biệt, Toyota Innova 2023 còn có gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense với loạt tính năng gồm: cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, ga hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp tự động.

Về vận hành, Toyota Innova 2023 có 2 tùy chọn động cơ gồm:

- Động cơ Hybrid là sự kết hợp máy xăng Dynamic Force – M20A-FXS, dung tích 2.0L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên và một động cơ điện cho tổng công suất của hệ thống là 186 mã lực.

- Động cơ xăng thường M20A-FKS, dung tích 2.0L sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm.

Thay đổi từ hộp số có cấp sang hợp hộp số vô cấp CVT (e-CVT cho hybrid) và hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau cũng là điểm mới trên Toyota Innova 2023.