Chi cục Thuế TP Vinh, Nghệ An vừa có thông báo về việc các doanh nghiệp có số nợ lớn đưa lên phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, tính đến nay, TP Vinh có tất cả 159 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 494,6 tỷ đồng.



Một góc dự án Khu đô thị Minh Khang (ảnh: N.T).

"Ông trùm" dẫn đầu trong trong danh sách là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang có địa chỉ tại phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh với số tiền nợ lên đến hơn 304,8 tỷ đồng. Đây là công ty "nổi tiếng" với vai trò chủ đầu tư dự án "Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh Dược - Thiết bị vật tư y tế và nhà ở" tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An với nhiều tai tiếng.

Liên quan đến công ty này, tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xếp thứ 2 trong danh sách nợ thuế là Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (TP. HCM) nợ hơn 56,2 tỷ đồng. Tại TP Vinh công ty này làm chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC. Dự án nằm trên khu "đất vàng" tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai (tại phường Hưng Bình, TP Vinh), vị trí trung tâm, có hoạt động kinh doanh, thương mại sầm uất bậc nhất thành phố với gần nửa triệu dân.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận đầu tư vào tháng 6/2006. Sau khi được bàn giao mặt bằng đơn vị này đã tiến hành khởi động xây dựng dự án và dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào năm 2010.

Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành dự án nhưng đến nay vẫn dang dở.

Tiếp đến là CTCP Xây dựng 16-Vinaconex có địa chỉ tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An với số nợ hơn 44,6 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, công ty này làm chủ đầu tư của Dự án xây dựng nhà cao 15 tầng - khối 13, 14 ở phường Trường Thi, TP.Vinh; Khu nhà ở liền kề và văn phòng ở phường Trường Thi; Dự án xây dựng khu tái định cư xã Hưng Hoà, TP. Vinh.